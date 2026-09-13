Manchester City memenangi derby kota Manchester dengan kemenangan menegangkan atas tuan rumah Manchester United, lewat kemenangan tanpa balas dengan skor 1-0, dalam laga yang digelar di Stadion Old Trafford, Minggu hari ini, dalam pekan keempat Liga Primer Inggris.

Gol tunggal Manchester City dicetak oleh pemain Norwegia, Erling Haaland, pada menit ke-60 memanfaatkan bola umpan silang di dalam kotak gawang.





Manchester City menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin di peringkat kedua, hanya kalah selisih gol dari Arsenal yang berada di puncak klasemen, sementara perolehan poin Manchester United tertahan di angka 4 poin di peringkat ke-13.

Manchester City bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-23 yang menyaksikan pengusiran Phil Foden dengan kartu merah langsung.

Kontroversi wasit di derby Manchester

Laga ini diwarnai kontroversi wasit, di mana awalnya bermula dengan pengusiran Phil Foden pada menit ke-23, ketika terjadi benturan antara Bruno Fernandes dan Foden, yang membuat Foden terjatuh ke tanah, tetapi ia menendang kapten United dengan kakinya, hal yang dianggap oleh wasit Michael Oliver sebagai pelanggaran yang mengharuskan pengusiran langsung dari pertandingan.

Michael Oliver tidak ragu untuk mengacungkan kartu merah di depan Foden, sehingga Manchester City terpaksa menuntaskan derby Manchester dengan sepuluh pemain sejak menit ke-23, sebuah pukulan berat bagi tim yang kehilangan salah satu elemen serangan terbaiknya di waktu yang sangat dini.

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Keputusan pengusiran Foden memicu protes Enzo Maresca, pelatih Manchester City, di pinggir lapangan, di mana pelatih tersebut menunjukkan kemarahannya atas keputusan wasit, tetapi ia tidak melakukan perubahan apa pun pada susunan pemainnya usai kartu merah, dan lebih memilih mempertahankan elemen-elemen yang ada di dalam lapangan hingga akhir babak pertama.









Kontroversi wasit berlanjut pada gol Haaland, setelah rekannya Josko Gvardiol mengirim umpan silang di dalam kotak penalti, yang sampai ke penyerang Norwegia itu yang menempatkan bola ke dalam gawang, tetapi hakim garis mengangkat bendera offside, sehingga wasit Michael Oliver memutuskan untuk membatalkan gol tersebut pada awalnya, sebelum wasit video turun tangan untuk meninjau tayangan dan memastikan sejauh mana keputusan tersebut tepat.

Setelah kembali ke teknologi video, Michael Oliver memutuskan mengesahkan gol untuk Manchester City, setelah terungkap bahwa umpan silang Gvardiol membentur kaki Patrick Dorgu sebelum sampai ke Haaland, yang memang berada di posisi offside pada saat bola dikirim, tetapi sentuhan bek Manchester United tersebut mengubah alur permainan, sehingga wasit menganggap bola berada dalam keadaan baru dan mengesahkan gol tersebut.

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