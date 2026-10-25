Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang kini menangani Real Madrid, mengubah El Clasico melawan Barcelona menjadi panggung baru untuk mempertontonkan luapan emosinya, setelah ia merayakan secara dramatis gol penentu Kylian Mbappe pada menit ke-87, yang memberikan kemenangan 2-1 bagi Los Blancos di Stadion Spotify Camp Nou.

Momen paling mencolok datang dari area teknik, ketika Mourinho berlutut di depan bangku cadangan dan merayakan dengan mengepalkan tinju sambil menjulurkan lidahnya, dalam sebuah pemandangan yang menyita perhatian selama kunjungan pertamanya ke stadion tersebut sejak kembali ke dalam pusaran duel melawan Barcelona.

Rekam jejak penuh kontroversi di Camp Nou

Ini bukan kali pertama pelatih asal Portugal itu memanaskan suasana di hadapan Barcelona. Pada April 2010, Mourinho merayakan lolosnya Inter Milan ke final Liga Champions Eropa dari Stadion Camp Nou, dalam sebuah laga yang menyaksikan penyiraman alat penyiram air selama perayaannya.

Mourinho juga pernah terlibat perseteruan dengan sejumlah tokoh penting di klub Catalan tersebut, di antaranya tudingan yang berkaitan dengan Frank Rijkaard dan wasit Anders Frisk, selain insiden menancapkan jarinya ke mata Tito Vilanova saat Piala Super Spanyol tahun 2011.

Perayaan yang datang setelah serangan terhadap Barcelona

Gestur Mourinho itu muncul beberapa hari setelah pernyataan kontroversialnya terkait kasus Negreira, ketika ia menyamakan kasus tersebut dengan skandal Calciopoli, dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang bisa menjadi salah satu skandal korupsi wasit terbesar di dunia, sebelum kontroversi kembali mencuat dengan perayaannya di hadapan bangku cadangan Barcelona.

Di atas lapangan, Mbappe membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-41, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan bagi tim Catalan pada menit ke-61, lalu penyerang asal Prancis itu kembali memastikan kemenangan dengan gol keduanya pada menit ke-87, sehingga Real Madrid memangkas selisih dengan Barcelona, pemuncak klasemen Liga Spanyol, menjadi 3 poin.