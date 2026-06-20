Video: Berlawanan dengan rumor yang beredar... Cristiano Ronaldo tampil ceria bersama Bruno Fernandes

Kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, dan rekan setimnya, gelandang bintang Bruno Fernandes, tampil dalam suasana yang ceria dan ramah pada hari Sabtu ini, selama sesi latihan tim nasional Portugal dalam rangka persiapan menghadapi Uzbekistan, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar Portugal “Record” mempublikasikan sebuah video yang memperlihatkan Ronaldo dan Bruno saling berbincang dan tertawa selama sesi latihan, ditemani gelandang lainnya, Vitinha, dalam adegan yang mencerminkan suasana positif di dalam kamp tim "Para Pelaut", meskipun ada tekanan yang melingkupi tim setelah hasil imbang (1-1) melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama.

Baca juga

Komentar pertama Cristiano Ronaldo terkait krisis pernyataan Neves

Wahbi: Bayern Munich tidak menekan Al-Sibari... dan Kompany memahami situasinya

Video tersebut viral di tengah kontroversi media dan suporter yang terjadi setelah pertandingan pembuka, setelah Ronaldo gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang, di tengah tuduhan dari sebagian suporter kepada sejumlah pemain, terutama Bruno Fernandes dan João Neves, karena dianggap tidak cukup sering mengoper bola kepada kapten tim, atau mengabaikannya dalam beberapa serangan.

Kontroversi tersebut semakin memanas dalam beberapa hari terakhir setelah pernyataan João Neves mengenai Ronaldo yang memicu perdebatan luas, ditambah dengan keterlibatan saudara perempuan bintang Portugal tersebut, Katia Aveiro, yang memposting pesan-pesan yang ditafsirkan oleh sebagian penggemar sebagai kritik terhadap para pemain, karena cara mereka memperlakukan saudara laki-lakinya di lapangan.

Media sosial juga dipenuhi kampanye dari sebagian penggemar Ronaldo, yang menuduh sejumlah pemain timnas bersikap egois atau tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada kapten Portugal tersebut.

Namun, “El Don” mengunggah, Jumat kemarin, foto bersama dari sesi latihan timnas Portugal, dan menyertakan pesan yang menegaskan bahwa tim tersebut “selalu bersatu”.



