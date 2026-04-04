Video: Berkat kegagalan para pesaingnya, Al-Ahli naik ke puncak klasemen di atas Al-Hilal dan Al-Nassr di Roshen

Klub Al-Ahli Jeddah naik ke puncak klasemen yang saat ini diduduki oleh rival-rivalnya, Al-Hilal dan Al-Nassr, di Liga Roshen Saudi, berkat kesalahan yang dilakukan para pesaingnya.

Al-Ahli menjamu Damak, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inmaa di Jeddah, dalam pertandingan putaran ke-27 Liga Roshen Saudi.

Hanya tiga menit setelah kick-off, "Al-Raqi" membuka skor melalui Dhari Al-Anzi, bek Dhamk, dengan gol bunuh diri, setelah ia secara tidak sengaja mengarahkan bola ke gawang timnya sendiri.

Dengan gol ini, Al-Ahli menjadi tim yang paling banyak memanfaatkan gol bunuh diri selama musim Liga Roshen saat ini, sejajar dengan Al-Hilal dan Al-Nassr, serta Al-Taawoun, dengan masing-masing 3 gol.

Sebaliknya, Dhamak menjadi tim yang paling sering kebobolan gol bunuh diri, dengan total 3 gol juga, sejajar dengan Al-Fateh, Al-Khaloud, Al-Fayha, dan Al-Shabab.

Dan Dhari Al-Anzi menjadi pemain ketiga dari Dhamak yang mencetak gol ke gawangnya sendiri, setelah kiper Brasil Kewin, dan bek Maroko Jamal Harkas.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli bersaing dengan Al-Nassr dan Al-Hilal untuk gelar Liga Saudi musim ini, di mana mereka menempati posisi ketiga dengan 62 poin, tertinggal 8 poin dari "Al-Alamy", dan 2 poin dari "Al-Za'im".