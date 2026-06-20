Video: Berkat gol spektakuler Sibaari... Maroko mencatatkan kemenangan Arab pertama di Piala Dunia

Tim nasional Maroko meraih kemenangan berharga atas tim nasional Skotlandia (1-0) di Stadion Foxborough, dalam pertandingan putaran kedua Grup 3 Piala Dunia 2026, sehingga "Singa Atlas" memuncaki klasemen grup dengan raihan 4 poin.

Ismail Sibari mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini pada menit kedua melalui tendangan keras ke sudut kiri atas gawang Angus Jan, berkat umpan terobosan dari Ibrahim Diaz di sisi kanan kotak penalti.

Dengan kemenangan ini, timnas Maroko memuncaki Grup 3 dengan raihan 4 poin, sambil menunggu hasil pertandingan Brasil melawan Haiti yang akan digelar pada hari yang sama, sementara Skotlandia sementara tertahan di posisi kedua dengan 3 poin.

Timnas Skotlandia, yang mengawali perjalanan mereka dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, mengandalkan formasi pertahanan yang kokoh dengan barisan lima bek, di mana Scott McTominay dan Lewis Ferguson mengisi posisi gelandang bertahan, sementara Ryan Christie, dan John McGinn di sayap, serta Chi Adams memimpin lini serang.

Di sisi lain, pelatih timnas Maroko menurunkan susunan pemain yang sama seperti saat imbang 1-1 melawan Brasil di laga pembuka, dengan memperkuat lini tengah melalui Ibrahim Diaz, Ezzedine Ounahi, dan Bilal El Khannous bersama Ismail Saibari.

Maroko mendominasi jalannya babak pertama, di mana Saibari nyaris menambah gol kedua dari umpan silang indah Ounahi di depan gawang (menit ke-10), Jean menepis tendangan berbahaya dari Achraf Hakimi (menit ke-18), serta Neil Al-Ainawi meleset dari gawang setelah menerima umpan silang dari Diaz (menit ke-30).

Meskipun Maroko jelas mendominasi, kurangnya ketepatan “Singa Atlas” di sepertiga akhir lapangan membuat mereka gagal memastikan kemenangan lebih awal. Bilal El Khannous membuang peluang emas dengan tendangan yang melambung di atas mistar (menit ke-36), sementara Skotlandia meningkatkan intensitas permainannya menjelang akhir babak pertama tanpa menimbulkan ancaman serius.

Di babak kedua, timnas Maroko kembali dengan tekad yang lebih kuat, di mana tendangan Saibari membentur mistar gawang (menit ke-50), dan Jan menghalau sundulan berbahaya dari Al-Khnous di garis gawang (menit ke-52), serta tendangan Hakimi meleset tipis di samping tiang gawang (menit ke-62).

Meskipun Skotlandia sesekali mencoba membalikkan keadaan, termasuk tendangan Ryan Christie dari luar kotak penalti (menit ke-64) dan tendangan keras McTominay yang melenceng ke jaring samping (menit ke-84), Maroko berhasil mengelola babak kedua dengan bijak dan mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir dibunyikan.