Video: Berkat gol Ronaldo... Piala Dunia 2026 mencatat peristiwa bersejarah

Piala Dunia 2026 mencatatkan rekor bersejarah dalam sejarah Piala Dunia, berkat banyaknya gol yang dicetak oleh tim-tim peserta bahkan sebelum putaran kedua babak penyisihan grup selesai.

Gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo, kapten Portugal, yang merupakan gol keduanya (gol ketiga bagi timnya) ke gawang Uzbekistan dalam pertandingan hari Selasa ini pada putaran kedua Grup 11, merupakan gol ke-137 dalam edisi turnamen ini hingga saat ini (setelah 45 pertandingan).

Menurut jaringan statistik “Opta”, edisi 2026 ini menjadi edisi dengan jumlah gol terbanyak di babak penyisihan grup sepanjang sejarah.

Edisi saat ini telah melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Piala Dunia 2014, di mana tercatat 136 gol dalam 48 pertandingan.

Jumlah gol semakin bertambah setelah gol Ronaldo, karena Abdulvahid Nematov, kiper Uzbekistan, secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri, sementara Rafael Leão menambah gol kelima bagi Portugal sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-0 untuk keunggulan tim Eropa tersebut.

Jumlah gol ini diperkirakan akan terus bertambah pada pertandingan-pertandingan sisa babak penyisihan grup setelah jumlah tim ditingkatkan menjadi 48, sehingga jumlah pertandingan pun bertambah.

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