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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Berkat gol Oyarzabal... Arab Saudi Masuk ke Sejarah Piala Dunia Lewat Pintu Belakang

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
M. Oyarzabal
Spanyol
Arab Saudi
AS

Angka-angka yang mengerikan menghantui "Tim Hijau" di Piala Dunia

Tim nasional Arab Saudi masuk ke sejarah Piala Dunia melalui pintu belakang, berkat gol yang dicetak oleh Mikkel Oyarzabal, penyerang tim nasional Spanyol.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan timnas Spanyol, hari Minggu ini, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memulai pertandingan dengan sangat agresif, bahkan berhasil mencetak 3 gol hanya dalam waktu 24 menit, di mana Oyarzabal berperan dalam semua gol tersebut.

Penyerang Spanyol itu menciptakan gol pertama untuk Alamin Yamal pada menit ke-10, sebelum ia sendiri mencetak gol kedua dan ketiga pada menit ke-21 dan ke-24.

Menurut jaringan statistik “Opta”, tim nasional Spanyol menjadi tim pertama yang mencetak 3 gol dalam 25 menit pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

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Tidak ada tim lain yang berhasil mencetak 3 gol dalam 25 menit pertama di Piala Dunia pada abad ke-21, kecuali timnas Jerman saat melakukannya melawan Brasil di semifinal Piala Dunia 2014.

Menurut akun statistik “Mstership” di platform “X”, Oyarzabal adalah pemain pertama yang mencetak dua gol dan memberikan satu assist dalam 24 menit pertama sepanjang sejarah Piala Dunia.

Secara keseluruhan, Oyarzabal telah meningkatkan jumlah kontribusinya bersama timnas Spanyol dalam 13 pertandingan terakhir menjadi 21 kontribusi, yang terdiri dari 14 gol dan 7 assist.

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