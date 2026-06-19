Pada malam Piala Dunia yang penuh drama, tim nasional Amerika Serikat meraih keuntungan besar dalam laga melawan Australia, yang berakhir dengan skor 2-0, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Kemenangan ini memastikan timnas AS secara resmi lolos ke babak gugur, setelah sebelumnya menghancurkan Paraguay dengan skor 4-1 pada putaran pertama, sehingga memuncaki grup dengan raihan 6 poin.

Sementara itu, Australia sebelumnya mengalahkan Turki dengan skor 2-0 pada pertandingan pembuka, sebelum akhirnya kalah dari Amerika Serikat, sehingga menempati posisi kedua di grup dengan hanya mengumpulkan 3 poin.

Timnas AS kembali memanfaatkan gol bunuh diri untuk unggul atas Australia dengan skor 1-0, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-11, ketika seorang pemain Amerika Serikat mengirim umpan silang dari sisi kanan, yang gagal diantisipasi oleh bek Australia Cameron Burgess, sehingga secara tidak sengaja mengarahkannya ke gawangnya sendiri, memberikan keunggulan bagi tuan rumah (1-0).

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis, timnas AS kini telah mengumpulkan total 5 gol yang dicetak oleh lawan ke gawang mereka sendiri sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sehingga menempati peringkat kedua dalam daftar tim yang paling banyak memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan dalam sejarah Piala Dunia.

Dalam momen-momen dramatis yang memicu ketegangan di lapangan dan di tribun penonton, timnas AS berhasil mencetak gol keduanya melawan Australia. Awalnya, gol yang dicetak oleh Alex Freeman langsung dianulir oleh asisten wasit dengan alasan offside, yang memicu protes dari para pemain dan staf pelatih AS. Namun, wasit utama asal Jerman, Felix Zwayer, tidak ragu untuk menggunakan teknologi Video Asisten Wasit (VAR) guna meninjau kembali kejadian tersebut secara cermat.

Setelah beberapa menit penantian yang menegangkan, rekaman video dengan jelas menunjukkan bahwa bola mencapai pemain Amerika Serikat, Alex Freeman, setelah memantul dari seorang bek Australia, yang berarti posisi offside tersebut tidak berlaku menurut peraturan permainan.. Wasit pun secara resmi mengesahkan gol tersebut di tengah sorak-sorai meriah dari para pendukung Amerika dan para pemain yang baru saja mengalami momen-momen penuh ketegangan.

Dengan gol ini, tim nasional Amerika Serikat memperkuat posisinya dalam pertandingan tersebut, serta menjaga harapan mereka tetap hidup untuk lolos dari babak penyisihan grup di hadapan mata dunia, dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di negaranya sendiri serta di Kanada dan Meksiko.

Babak kedua diwarnai pertarungan penguasaan bola di lini tengah tanpa serangan yang memengaruhi skor pertandingan, sehingga skor tetap menguntungkan tim Amerika Serikat, yang semakin mendekati lolos ke babak selanjutnya.

Di menit-menit akhir pertandingan, wasit mengeluarkan beberapa kartu kuning, di mana Folarin Folarin dari Australia menerima kartu kuning dari tim Amerika Serikat, sementara Harry Sutar dan Jacob Italiano dari tim Australia juga menerima kartu kuning.