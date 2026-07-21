Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, yang menjadi juru taktik baru Al Ittihad, mengawali tugasnya bersama "Sang Harimau" dengan kemenangan atas tim Afrika, berkat penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri.

Al Ittihad menang atas tim Afrika Selatan, Orlando Pirates, dengan skor 3-2, dalam laga uji coba yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, dalam pertandingan pertama tim Saudi tersebut pada pemusatan latihan di luar negeri di kota Marbella, Spanyol.

Youssef En-Nesyri membuka keunggulan lebih awal, tepatnya pada menit ke-11, setelah mengonversi umpan silang dari Abdulrahman Al-Aboud ke dalam gawang lewat sundulan.

Tim Afrika Selatan itu membalas dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-27 pertandingan, setelah pemainnya, Mbatha, melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.

Pada menit kedua masa tambahan waktu babak pertama, Moussa Diaby berhasil menambah gol kedua untuk Al Ittihad, setelah menembakkan bola dengan kaki kirinya dari tepi kotak penalti.

Al Ittihad tampil lebih kuat pada babak pertama, setelah Wissing menurunkan sebagian besar pemain intinya, sebelum melakukan sejumlah pergantian pada babak kedua.

Al Ittihad baru mencetak gol ketiga pada menit ke-85 melalui penyerang asal Nigeria-nya, George Ilenikhena, sebelum tim Afrika Selatan kembali memperkecil selisih menjelang akhir pertandingan.

Perlu diketahui bahwa pertandingan Al Ittihad berikutnya akan melawan tim Spanyol, Las Palmas, pada 25 Juli mendatang, sebelum menghadapi Real Mallorca pada 30 Juli di bulan yang sama.