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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Berbekal Duet Bellingham dan Mbappe, Real Madrid Hancurkan Malaga dengan Trigol dalam 11 Menit

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
K. Mbappe
J. Bellingham
Spanyol
Prancis
Inggris

Awal berapi-api bagi Los Blancos

Real Madrid mendominasi penuh laga melawan Malaga di Stadion Santiago Bernabeu, dalam kompetisi Liga Spanyol.

Jude Bellingham, bintang Real Madrid, mencuri sorotan dalam laga timnya pada hari Minggu ini, sementara rekan setimnya Kylian Mbappe menjalankan kebiasaannya menggetarkan jala gawang.

Bellingham mencetak gol pertama Real Madrid pada menit ke-19, setelah aksi istimewa yang membelah pertahanan Malaga, lalu melepaskan tembakan indah ke gawang.

Para pemain Malaga memprotes, menuntut agar pelanggaran atas Bellingham dianggap di awal pergerakan tersebut, namun wasit menegaskan gol tetap sah.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pada menit ke-26, Bellingham kembali berkontribusi dalam gol baru, saat ia menyundul bola dengan keras ke gawang yang coba dihalau salah satu pemain Malaga, hingga membentur punggung kiper Alfonso Herrera dan bersarang di jala.

Menit ke-30 menyaksikan gol ketiga Real Madrid melalui Kylian Mbappe, yang memanfaatkan umpan silang istimewa dari Arnold, hingga Los Blancos hampir memastikan kemenangan dalam beberapa menit tersebut.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"




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