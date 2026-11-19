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Dalam beberapa pekan terakhir, FC Bayern cukup santer dikaitkan dengan perekrutan JJ Gabriel. Namun, kemungkinan besar Real Madrid yang akan mendapatkannya. Dilihat dari sikapnya yang tampak dan lingkungan agennya yang meragukan, ia pun sangat cocok di sana. Sebuah opini.

Jika mencari metafora tentang cawan yang berlalu tanpa menyentuh kita dalam kamus Duden, definisinya dalam literatur khusus cukup jelas. "Takdir buruk yang mengancam, penderitaan, atau tugas yang tidak menyenangkan berhasil dihindari," demikian bunyinya. Begitulah tepatnya situasi FC Bayern dalam kasus JJ Gabriel, talenta luar biasa berusia 16 tahun yang tengah ramai diperbincangkan.

Sebab, terlepas dari segala potensi dan kualitas sepakbolanya yang kabarnya memukau, ia bisa saja menjadi beban dan sumber gangguan bagi klub. Jika mengingat ucapan Uli Hoeneß tentang Lennart Karl yang ramai diperbincangkan dengan cara yang tidak pantas , sulit membayangkan bagaimana JJ Gabriel beserta rombongannya akan dipandang oleh Hoeneß. Belakangan, sosok berpengaruh di klub itu menilai Karl kurang memiliki "kerendahan hati" yang "dibutuhkan pemain muda", sehingga ia ingin berbicara serius dengannya.

Jika mendalami perilaku remaja itu dan orang-orang di sekitarnya, sang presiden kehormatan mungkin akan turun tangan sendiri untuk mengintervensi transfer yang mulai terwujud.

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Mengapa JJ Gabriel membuat Manchester United "terkejut"?

Pemegang rekor gelar juara Jerman itu kabarnya memang cukup agresif menunjukkan minatnya ketika Gabriel bersikeras ingin meninggalkan Manchester United. Langkahnya, yang disebut "nyaris belum pernah terjadi sebelumnya", kabarnya membuat Setan Merah "terkejut".

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Remaja itu meminta klub yang dibelanya sejak berusia sebelas tahun, dan bersama tim U18-nya ia baru-baru ini bersinar dengan 23 gol dalam 23 pertandingan, untuk mencabut pendaftarannya agar ia bisa pindah ke klub yang lebih besar pada musim dingin. Perlu diingat, yang kita bicarakan bukan Fulham, Racing Santander, atau Mainz 05, melainkan Manchester United. Memang, mereka adalah raksasa yang terpuruk dalam beberapa tahun terakhir , tetapi secara nama masih merupakan salah satu tujuan utama dalam sepakbola Eropa.

Dan yang kita bicarakan adalah talenta berusia 16 tahun yang belum memainkan satu pun pertandingan resmi di level profesional. Hal itu saja mungkin sudah cukup membuat Hoeneß, dan bisa dimengerti, mempertanyakan karakter serta kecocokannya dengan Bayern.

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Langkah Joseph Junior Andreou Gabriel, demikian nama lengkapnya, bisa saja dinilai sebagai wujud keangkuhan yang tampaknya melekat pada dirinya. Video perpisahan yang digarap sangat apik dan diunggahnya ke akun Instagram pekan ini juga berbicara banyak, bahkan sebagian orang mengejek dan mencemoohnya. Ada yang menyebutnya "Garnacho berikutnya" dan mendoakannya "semoga beruntung menghangatkan bangku cadangan Real Madrid".

FC Bayern sudah punya pengalaman dengan agen-agen JJ Gabriel yang meragukan

Komentar serupa juga muncul di bawah video Instagram yang diunggah tak lama sebelumnya oleh agensi barunya dan terasa sangat tidak menyenangkan untuk ditonton. Agensi itu bukan nama asing bagi FC Bayern. Pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, mereka bernegosiasi dengan EPIC Sports serta pendiri sekaligus bosnya yang nyentrik, Ali Barat, untuk mendatangkan Nicolas Jackson lewat peminjaman mahal di menit-menit terakhir.

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Setelah itu terbit siaran pers yang ganjil , berisi Barat yang memuji dirinya sendiri atas kesepakatan tersebut. Andai ia punya tiga bahu, bahu ketiganya mungkin juga akan ia tepuk sendiri lewat kata-kata. Siaran pers itu berjudul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan" dan memuat detail sensitif kesepakatan Jackson yang kemungkinan besar tak akan pernah diungkap FC Bayern sendiri.

EPIC juga merupakan agensi yang diputus hubungannya oleh Noah Atubolu beberapa bulan lalu di tengah perselisihan yang menjadi sorotan publik. Barat dan bawahannya, termasuk seseorang bernama Marcello Brillmann, mendorong sang kiper meninggalkan SC Freiburg dengan janji-janji palsu dan skenario transfer, tanpa memiliki klub peminat yang konkret dan cocok. Ketika ia terancam menghabiskan satu tahun di tribune Freiburg, Atubolu merasa sudah cukup. Ia mengambil langkah tegas, menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Sport-Club, dan SC mencapai kesepakatan dengan Eintracht Frankfurt mengenai peminjaman yang diikuti kewajiban membeli.

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Real Madrid bukan tempat yang nyaman bagi talenta luar biasa berusia 16 tahun

Agensi yang meragukan ini kini juga akan mewakili ambisi Gabriel. Beberapa hari lalu, EPIC mengumumkan kerja samanya dengan pemain berusia 16 tahun itu lewat kata-kata: "Sejarah tidak menunggu, begitu pula kehebatan. Talenta luar biasa. Peluang tanpa batas!" Tak diragukan lagi, kedua pihak ini saling mencari dan akhirnya bertemu.

Seberapa tak terbatas peluang Gabriel bersama tim utama Real Madrid, itu masih harus dilihat. Mungkin pemain berusia 16 tahun itu sebaiknya lebih dulu bertanya kepada Martin Ödegaard, atau Reinier, atau Mink Peeters yang dijuluki "Guti asal Belanda", atau Samuel Eto'o.

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Dengan lingkungan agen yang meragukan, rasa percaya diri yang tampaknya sangat besar (dan cenderung tidak sehat), tuntutan finansial yang luar biasa tinggi (gaji tahunan tujuh digit dan bonus perekrutan yang besar), serta kerumitan transfernya ( terkait paspor Siprus ), ia benar-benar tanda bahaya transfer yang berjalan bagi klub Munich itu. Sebuah cawan berwarna merah pekat yang untungnya akan berlalu tanpa menyentuh mereka.

Namun, setidaknya pada pandangan pertama, ia cukup cocok dengan kumpulan sosok ekstrover dan bak diva yang terkadang terasa seperti keluarga kerajaan. Kita hanya bisa mendoakan semoga ia beruntung dan mendapatkan yang terbaik.