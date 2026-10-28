Tim Zamalek melanjutkan rentetan kemenangan mereka di berbagai kompetisi, setelah meraih kemenangan baru atas Al Mokawloon Al Arab di Liga Mesir.

Zamalek mengalahkan Al Mokawloon Al Arab dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Rabu ini, di pekan kedelapan fase liga.

"Sang Kesatria Putih" membuka keunggulan melalui pemain muda Mohamed Hamad pada menit ke-46, setelah mengubah umpan silang mendatar dari pemain Palestina Oday Dabbagh menjadi gol.

Namun, tim Al Mokawloon Al Arab segera menyamakan kedudukan pada menit ke-57, setelah tembakan keras dari Mohamed Abdelnasser dengan kaki kirinya dari dalam kotak penalti membentur kaki Omar Gaber dan bersarang di gawang.

Winger asal Angola, Shiko Banza, berhasil mencetak gol kemenangan dramatis bagi Zamalek pada menit ke-88, setelah Mohamed Hamad mengirimkan bola kepadanya di dalam kotak penalti, lalu ia menembaknya dengan kaki kiri ke dalam gawang.

Kemenangan ini merupakan yang keempat secara beruntun bagi Zamalek di berbagai kompetisi, sejak kekalahan dari Al Ahly dengan skor 2-0 tanpa balas di pekan keenam Liga Mesir, pada 11 Oktober lalu.

Sejak saat itu, "Sang Kesatria Putih" mengalahkan APR FC pada laga pergi dan pulang di babak 32 besar Liga Champions Afrika, serta mengalahkan Petrojet dan Al Mokawloon Al Arab di Liga Mesir.

Dengan kemenangan ini, Zamalek menambah koleksi poinnya menjadi 19 poin, menempati peringkat kedua di klasemen Liga Mesir, terpaut dua poin di belakang Pyramids yang memuncaki klasemen, serta unggul dua poin atas Al Ahly yang berada di posisi ketiga, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Di sisi lain, Al Mokawloon Al Arab menelan kekalahan ketiga pada musim ini di Liga Mesir, sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 11 poin, menempati peringkat ketujuh di klasemen.