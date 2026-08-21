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imago-sport-1075709680.jpgAbdullah Ahmed
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Diterjemahkan oleh

Video: Benzema: Saya bertahan bersama Al Hilal, dan sepak bola bukan sekadar gol!

K. Benzema
Al Hilal
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Apa yang dikatakan bintang Prancis itu?

Penyerang Prancis Al Hilal Saudi, Karim Benzema, mengakhiri kontroversi seputar kabar yang mengaitkannya dengan kepergian dari skuad "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Benzema sebelumnya bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah memutus kontraknya dengan Al Ittihad, namun ia dikaitkan dengan kepergian karena ketidakcocokannya dengan gaya bermain pelatih Italia, Simone Inzaghi.

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Terkait hal ini, Benzema mengatakan dalam pernyataannya kepada media usai pertandingan melawan Al Feiha: "Saya masih bertahan bersama Al Hilal hingga saat ini, dan kontraklah yang mengikat saya dengan klub, dan saya berusaha memberikan segala yang saya miliki bersama tim."

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Saudi Pro League
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Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Ia menambahkan: "Tidak ada hal baru soal ini, dan hingga saat ini saya adalah pemain dalam skuad Al Hilal, dan saya akan berusaha melanjutkan kerja dengan cara sebaik mungkin."

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Mengenai minimnya ketajaman mencetak gol, penyerang Prancis itu berkata: "Sepak bola bukan hanya soal gol, ada banyak peran yang bisa dilakukan dan saya melakukannya, dan yang terpenting adalah meraih kemenangan."

Ia menutup: "Kami melangkah dengan baik sejauh ini, dan telah meraih 3 kemenangan yakni dua di Liga Roshn dan satu kemenangan di Piala Raja, dan tujuan kami adalah melanjutkan kerja dengan cara yang sama."

Sejumlah laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa Benzema mengajukan syarat untuk memperoleh seluruh gajinya, agar menyetujui kepergian dari Al Hilal.

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