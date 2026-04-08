Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final
Video: Benzema Menjelaskan "Resep" Kemenangan Al-Hilal di Liga Roshen

Pernyataan menarik dari penyerang Prancis mengenai persaingan memperebutkan gelar juara

Penyerang Al-Hilal asal Prancis, Karim Benzema, telah menetapkan strategi bagi timnya untuk merebut gelar Liga Profesional Saudi Roshen, di tengah persaingan sengit dengan Al-Nassr untuk memperebutkan puncak klasemen.

Benzema memimpin Al-Hilal meraih kemenangan telak atas Al-Khaloud dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang berlangsung antara kedua tim pada Rabu malam, dalam rangka putaran ke-29 Liga Pro Saudi.

Penyerang veteran Prancis itu mencetak hat-trick untuk kedua kalinya bersama Al-Hilal dan yang ketujuh di liga Saudi, setelah sebelumnya mencetak 5 gol bersama Al-Ittihad.

Benzema mengatakan dalam wawancara dengan jaringan saluran "Thamaniya" Saudi setelah pertandingan: "Memenangkan gelar Liga Roshen membutuhkan kerja keras, terus meraih kemenangan, dan hanya fokus pada diri sendiri."

Dia menambahkan: "Kami masih punya 6 pertandingan dan harus menang untuk kembali ke puncak klasemen, mengingat pesaing langsung kami (Al-Nassr) sedang terpuruk, tapi tujuan utamanya adalah fokus pada diri sendiri."

Dia melanjutkan: "Mencetak gol itu luar biasa, tapi kerja sama tim adalah yang terpenting, dan hari ini kami menunjukkan karakter yang kuat dalam menghadapi segala situasi."

Mengenai peluang Al-Hilal meraih gelar juara meskipun tertinggal poin dari Al-Nassr, ia menjawab: "Segala sesuatu mungkin terjadi dalam sepak bola, jadi kita harus fokus pada kemenangan seperti yang saya katakan, dan kita lihat apa yang akan terjadi."

Dia menutup pembicaraannya: "Kami akan menutup bab pertandingan ini, dan mulai fokus pada pertandingan berikutnya melawan Al-Sadd dari Qatar di Liga Champions Asia Elite."



