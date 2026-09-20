Laga derby Madrid, yang berlangsung pada hari Minggu ini, menyaksikan ketegangan besar antara para pemain Atletico Madrid dan Real Madrid di pintu keluar lapangan hijau.

Pertandingan ini digelar di Stadion Wanda Metropolitano antara Atletico Madrid dan Real Madrid, dan setelah babak pertama yang berakhir dengan skor kacamata, ketegangan meningkat di terowongan menuju lapangan, di mana para pemain serta anggota staf teknis dan manajerial dari kedua tim terlibat bentrokan.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", wasit menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengusir dua orang, satu dari Atletico Madrid dan yang lainnya dari Real Madrid.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa seorang anggota staf teknis Atletico diusir, sementara salah satu asisten Jose Mourinho dari Real Madrid juga diusir.

Selain itu, Antonio Rudiger dan Hojlund terlibat bentrokan dan wasit terpaksa memisahkan keduanya tanpa mengusir mereka.

Selama babak pertama, pelanggaran dan bentrokan kerap terjadi, dan wasit terus-menerus turun tangan untuk menyelesaikannya. Ortiz Arias terpaksa meninjau teknologi video assistant referee (VAR) untuk memeriksa kasus kesalahan dalam penentuan identitas, dan Real Madrid juga menuntut kemungkinan kartu merah untuk Kang-in akibat tekel keras dari belakang terhadap Valverde, namun tanpa hasil.







