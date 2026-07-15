Video: Bentrokan dan penangkapan... Pertarungan tak terduga di antara suporter Argentina

Bentrokan meletus antara kelompok-kelompok suporter di kota Atlanta, Amerika Serikat, beberapa jam sebelum pertandingan antara Argentina dan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, yang mengakibatkan penangkapan tiga orang dan intervensi pasukan keamanan untuk mengendalikan situasi.

Insiden tersebut bermula saat berlangsungnya aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh pendukung tim nasional Argentina, di mana perselisihan verbal antara pendukung dua klub Argentina—San Lorenzo dan Huracán—berkembang menjadi perkelahian fisik, sebelum akhirnya berujung pada pelemparan kursi dan papan kayu di tengah kekacauan.

Insiden ini terjadi pada saat pihak keamanan fokus terutama untuk mencegah potensi bentrokan antara suporter Argentina dan Inggris, di mana area terpisah telah disediakan bagi suporter kedua tim di dalam stadion; namun, aksi kekerasan kali ini justru terjadi di antara suporter Argentina sendiri.

Jaringan televisi Argentina TYC dan Ole melaporkan bahwa ketegangan antara kedua kelompok tersebut diawali oleh pertukaran pesan-pesan provokatif melalui media sosial, serta mengingatkan kembali pada bentrokan serupa yang terjadi di antara mereka selama Piala Dunia 2018 di Rusia.

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Kelompok suporter tersebut terdiri dari pendukung berbagai klub Argentina, di antaranya Racing, Excursionistas, Barracas Central, Almirante Brown, Belgrano, dan Independiente Rivadavia, serta pendukung klub-klub dari divisi lain.

Setelah bentrokan meletus, sejumlah suporter melarikan diri dari lokasi, sebelum polisi setempat merespons dengan cepat laporan dari para hadirin dan berhasil mengendalikan situasi, sementara tiga orang terus melakukan penyerangan hingga akhirnya ditangkap.

Sumber keamanan Argentina, menurut jaringan berita yang sama, menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat dalam insiden tersebut dan identitasnya teridentifikasi akan dikenakan sanksi larangan seumur hidup untuk memasuki stadion di Argentina.

Sumber tersebut menambahkan bahwa beberapa pelaku sebelumnya telah dijatuhi sanksi serupa, sebelum sanksi tersebut dicabut menjelang dimulainya Piala Dunia.

Insiden tersebut memicu kekhawatiran tambahan di kalangan panitia penyelenggara, yang kini diharuskan menangani tidak hanya potensi bentrokan antara suporter Argentina dan Inggris, tetapi juga tindakan kekerasan di antara kelompok suporter Argentina sendiri.

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