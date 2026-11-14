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Timnas Aljazair meraih kemenangan berharga atas tamunya, Timnas Togo, dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam ini di Stadion Hocine Ait Ahmed, dalam ajang laga pekan ketiga babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Uganda, Kenya, dan Tanzania.

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Rami Bensebaini mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, mengantarkan Aljazair meraih tiga poin penting yang memperkukuh posisi mereka di puncak Grup Sembilan, setelah menaikkan koleksi poin menjadi 7, sementara Togo tertahan di angka 3 poin pada peringkat ketiga.

Zambia menempati posisi kedua dengan 4 poin, sedangkan Burundi berada di dasar klasemen grup dengan 2 poin, sehingga Aljazair kian menjauh di puncak setelah tiga pekan babak kualifikasi berlalu.

Aljazair memulai pertandingan dengan tekanan ofensif demi mencari gol cepat, dan mereka menciptakan peluang pertama pada menit ke-12, ketika Anis Hadj Moussa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola datang lemah ke tangan kiper Barcola.

Timnas Aljazair menyia-nyiakan peluang emas untuk membuka keunggulan pada menit ke-23, setelah bola sampai ke Mohamed El Amine Amoura di dalam kotak enam yard, sehingga ia berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun tembakan mendatarnya secara aneh melintas di samping tiang.

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Sebelum babak pertama berakhir, Amine Gouiri nyaris memberikan keunggulan bagi Aljazair, setelah menyambut umpan silang yang dikirimkan Nabil Bentaleb pada menit kedua masa tambahan waktu, tetapi sundulannya melintas tipis di samping tiang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata.

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Memasuki babak kedua, timnas Togo berusaha mengejutkan tuan rumah, dan nyaris membuka keunggulan pada menit ke-58, setelah Laba menyambut umpan silang di dalam kotak penalti, namun sundulannya melintas di samping tiang.

Balasan Aljazair datang dengan cepat melalui Gouiri, yang berhasil melewati kiper sebelum menembak bola ke arah gawang, tetapi pertahanan melakukan intervensi dan menghalaunya menjadi sepak pojok.

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Timnas Aljazair terus menekan hingga berhasil membongkar pertahanan Togo pada menit ke-76, setelah Hadj Moussa mengirimkan umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, disambut Bensebaini dengan sundulan keras yang bersarang di gawang, menandai keunggulan tuan rumah lewat gol yang menentukan kemenangan mereka dalam laga ini.

Dengan kemenangan ini, Aljazair memperkukuh posisinya di puncak Grup Sembilan, sebelum pertemuan kedua tim kembali berlangsung pada hari Selasa mendatang, ketika Aljazair bertandang ke markas Togo di ibu kota Lome, dalam rangkaian laga pekan keempat babak kualifikasi.

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Aljazair akan menutup perjalanannya di babak kualifikasi pada bulan Maret mendatang dengan memainkan dua pertandingan, yakni memulai dengan menghadapi Zambia di kandang lawan, sebelum menjamu timnas Burundi pada pekan terakhir.

Timnas Aljazair memiliki sejarah panjang di Piala Afrika, setelah tampil sebanyak 21 kali di turnamen tersebut dan menjadi juara dua kali, pertama di kandang sendiri pada tahun 1990, dan kedua pada edisi 2019 yang digelar di Mesir.

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Aljazair sebelumnya tersingkir dari turnamen edisi lalu yang digelar di Maroko pada babak perempat final, menyusul kekalahan dari timnas Nigeria dengan skor dua gol tanpa balas.