AC Milan terjatuh dalam jebakan kekalahan di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya di tangan tamunya, Benfica dari Portugal, dengan skor 2-0, pada Rabu malam ini, dalam rangkaian kompetisi Liga Europa, sebuah hasil yang mengejutkan bagi para penggemar Rossoneri.

Benfica Memastikannya Lebih Awal

Tim Portugal itu memasuki pertandingan dengan keberanian besar, dan berhasil mengejutkan tuan rumah lebih awal, di mana bintang Dodi Lukebakio membuka keunggulan pada menit ke-16 setelah sebuah serangan terorganisir yang tidak diantisipasi oleh lini belakang Milan sebagaimana mestinya.

Milan mencoba untuk bangkit pada babak pertama, namun tanpa ancaman yang nyata, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tamu melalui satu gol tanpa balas.

Pada babak kedua, Benfica melancarkan pukulan telak, di mana mereka menambah gol kedua melalui Jakub Kaminski pada menit ke-54, sehingga menyulitkan tugas pasukan Rossoneri sepenuhnya.

Meski Milan berusaha bangkit dan memperkecil selisih setelah menit ke-58, lini belakang Benfica yang terorganisir dan penjaga gawangnya tampil pada momen yang tepat, sehingga tim Portugal itu mampu menjaga gawangnya tetap perawan hingga peluit akhir.

Dengan hasil ini, Milan menelan kekalahan menyakitkan yang mempersulit perhitungan mereka lebih awal di grup, serta menambah tekanan pada tim dalam perjalanan Eropa mereka, sementara Benfica meraih kemenangan yang sangat berharga di luar kandang yang menempatkan mereka pada posisi kuat untuk bersaing memperebutkan tiket lolos.

Laga Lain yang Memanaskan Persaingan

Sebelum itu, ada pertandingan di mana Sparta Praha meraih kemenangan besar di luar kandang atas Ararat Armenia dengan skor 4-1.

Empat gol tim Ceko itu masing-masing dicetak oleh T. Godal dengan dua gol pada menit ke-20 dan ke-22.

John Mercado menambah gol ketiga pada menit ke-53, dan Patrik Vydra pada menit ke-72, sementara satu-satunya gol tuan rumah dicetak oleh Bruno Wilson pada menit ke-55.

Pada laga lain, Omonia Nikosia mencuri kemenangan berharga atas tamunya Celta Vigo dengan skor 1-0, dan satu-satunya gol pertandingan dicetak oleh pemain Yuri Balkovec pada menit ke-88.

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Pada pertandingan lain, Olympiacos membalikkan ketertinggalannya dari tamunya Jagiellonia Bialystok menjadi kemenangan berharga dengan skor 2-1, di mana tim Polandia itu unggul lebih dulu melalui Smit pada menit ke-20, sebelum Olympiacos menyamakan kedudukan melalui Armando Gonzalez pada menit ke-43, kemudian pemain Ukraina Roman Yaremchuk mencuri gol kemenangan yang mematikan bagi tuan rumah pada menit ke-84.

Sunderland meraih kemenangan sulit atas tamunya AZ Alkmaar dengan skor 1-0, dan satu-satunya gol pertandingan datang melalui Enzo Le Fee pada menit ke-66 dari titik penalti, sehingga memberikan timnya tiga poin berharga.

Anderlecht terjatuh di kandang sendiri di tangan tamunya Lyon dengan skor 1-2, di mana tim Prancis itu mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol yang dicetak oleh Nicolas Nkoulou pada menit ke-8 dan Kaito Nakamura pada menit ke-22, sebelum Anderlecht memperkecil selisih pada babak kedua melalui Mihajlo Cvetkovic pada menit ke-61 tanpa berhasil menyamakan kedudukan.

Bayer Leverkusen meraih kemenangan yang layak atas tamunya Celje dengan skor 2-0, keunggulan mereka dibuka melalui gol bunuh diri S. Cesljar pada menit ke-15, sebelum Facundo Medina memastikan kemenangan dengan gol kedua pada menit ke-74.