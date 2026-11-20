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Bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral, memenangi perseteruan abadinya dengan suporter rival tradisional Al-Nassr seusai laga Klasiko yang mempertemukan kedua tim di Roshn Saudi League.

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Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Nassr dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Jumat (hari ini) di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Roshn Saudi League.

Seusai pertandingan, Demiral mencuri semua perhatian lewat selebrasi penuh semangat yang ia lakukan di hadapan suporter Al-Ahli dan Al-Nassr di Stadion Al-Inma, Jeddah.

Awalnya, Demiral berlari ke arah suporter Al-Ahli sambil menunjuk logo klub di dadanya.

Setelah itu, bek asal Turki tersebut mengambil sebuah bendera khusus Al-Ahli, lalu menuju ke tengah lapangan untuk menancapkannya di sana. Aksi itu memancing emosi sejumlah pemain Al-Nassr yang kemudian terlibat adu mulut dengannya.

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Demiral tidak berhenti sampai di situ. Kamera menangkap momen ketika ia menunjukkan angka 2 kepada sebagian suporter yang hadir di Stadion Al-Inma, yang dianggap sebagian pihak sebagai isyarat atas dua gelar Liga Champions Asia Elite yang telah diraih tim.

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Tindakan-tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari pertarungan antara Demiral dan suporter Al-Nassr sejak laga Klasiko yang mempertemukan kedua tim pada April lalu, yang membuatnya terlibat adu mulut dengan banyak pemain.

Bek asal Turki itu menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam Klasiko kali ini sekaligus salah satu faktor kuat yang membawa timnya meraih kemenangan. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, salah satu momen langka ia memenangi penghargaan tersebut.

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Demiral sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31, setelah kiper Al-Nassr asal Brasil, Bento, salah mengantisipasi saat keluar dari sarangnya. Bola jatuh ke arahnya di depan gawang yang kosong, dan ia menyundulnya masuk ke jala.

Namun, wasit asal Argentina, Facundo Tello, meninjau tayangan VAR setelah gol disahkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena menilai Bento dihalangi oleh gelandang Al-Ahli, Ziyad Al-Johani.

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Keputusan itu memicu kemarahan besar pelatih Al-Ahli asal Belanda, Marino Bosic, yang terlibat perdebatan dengan wasit karena menganggap gol tersebut sah.

Mantan wasit Arab Saudi, Fahad Al-Mardasi, tidak sependapat dengan keputusan wasit pertandingan. Ia menegaskan gol tersebut sah karena tidak ada kontak.

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"Pada menit ke-31, keputusan menganulir gol Al-Ahli tidak tepat," ujar Al-Mardasi dalam pernyataan melalui akun resmi program "Nadina" di saluran "MBC 1".

Ia menjelaskan, "Pemain Al-Ahli, Ziyad Al-Johani, tidak melakukan pelanggaran apa pun terhadap kiper Al-Nassr, Bento Matheus. Intervensi wasit VAR dengan memanggil wasit itu keliru, dan seharusnya gol tersebut disahkan."

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Drama berlanjut di babak kedua, lagi-lagi berkat bek asal Turki Merih Demiral, yang memperoleh penalti untuk Al-Ahli pada menit ke-67.

Demiral menerima umpan silang di dalam kotak penalti, lalu penyerang Al-Nassr, Abdullah Al-Hamdan, berusaha mengejarnya. Namun, bek asal Turki itu terjatuh dan meminta penalti.

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Awalnya, wasit asal Argentina itu mengabaikan protes para pemain Al-Ahli, sebelum kemudian meninjau tayangan VAR untuk melihat insiden tersebut dari dekat, lalu menunjuk titik putih untuk Al-Ahli.

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia maju sebagai eksekutor dan melepaskan tendangan keras ke sisi kanan kiper asal Brasil, Bento, yang gagal menjangkaunya. Gol itu menjadi gol kedua tim asal Jeddah tersebut pada menit ke-71.

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Pukulan telak datang pada menit ke-75, ketika gelandang Al-Ahli asal Armenia, Eduard Spertsyan, mengirim umpan silang dari sepak pojok yang disundul masuk oleh bek asal Brasil, Roger Ibañez, untuk gol ketiga tim asal Jeddah itu.

Kemenangan ini mengangkat koleksi poin Al-Ahli menjadi 24 dan menempatkannya di peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi, terpaut 4 poin dari Al-Nassr yang tertahan di angka 28 poin di peringkat ketiga.