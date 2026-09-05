Ajax menjalani malam yang sulit di Liga Utama Belanda setelah menelan kekalahan telak dengan skor 1-3 di kandang sendiri di Amsterdam dari PSV Eindhoven, yang naik ke puncak klasemen, dalam pertandingan yang menyaksikan penampilan buruk dari kiper Ter Stegen, yang bertanggung jawab atas gol pertama.

Awal pertandingan berjalan mengejutkan bagi Ajax, karena Eindhoven membuka keunggulan hanya setelah 4 menit, ketika Ricardo Pepi melompat menyambut umpan silang di dalam kotak penalti dan mengarahkannya dengan kepala ke gawang, memanfaatkan kesalahan Ter Stegen dalam membaca bola.

Ajax berusaha untuk segera kembali ke dalam pertandingan, dan Arokodare sempat mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan, namun Eindhoven tetap menjadi pihak yang lebih berbahaya, sebelum Geertruida memberikan pukulan baru bagi tuan rumah dengan mencetak gol kedua tepat sebelum akhir babak pertama.

Pada menit-menit akhir, Ajax menekan dengan kuat mencari cara untuk memperkecil ketertinggalan dan menghidupkan kembali harapan mereka untuk bangkit, namun Eindhoven memanfaatkan ruang dan memastikan kemenangan dengan gol ketiga melalui Bajraktarevic, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu 3-1.

Kekalahan ini merupakan yang pertama bagi Ajax musim ini, sehingga koleksi poin mereka membeku dan tertinggal 6 poin dari Eindhoven yang berada di puncak, dengan masih memiliki satu pertandingan tunda di kompetisi ini, sementara AZ Alkmaar juga memiliki satu pertandingan tunda dan selisih antara mereka dan Ajax bisa melebar menjadi 8 poin.