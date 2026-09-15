Al Nassr melanjutkan rentetan kesalahan defensif mereka saat menghadapi Al Ain dari Uni Emirat Arab, setelah para pemainnya kembali melakukan blunder yang membuat tim kebobolan gol pertama, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan berlanjutnya penderitaan Al Alami akibat kesalahan individu, baik dari para bek maupun penjaga gawang.

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Gol tersebut tercipta hanya setelah 25 menit sejak dimulainya pertandingan, ketika Hussein Rahimi, pemain Al Ain, memanfaatkan umpan salah dari Saad Al Nasser, bek kiri Al Nassr, sehingga ia berada dalam posisi yang tepat di depan gawang.

Rahimi berusaha memanfaatkan hadiah dari lini pertahanan itu dengan cara terbaik yang mungkin, dengan menembakkan bola dari sela-sela kaki Nawaf Al Aqidi, penjaga gawang Al Nassr, hingga bola bersarang di gawang dan tim tertinggal satu gol di waktu yang masih dini dalam laga ini.

Yang aneh dalam kejadian ini adalah bahwa Saad Al Nasser tidak berada di bawah tekanan yang sebenarnya saat melakukan kesalahan itu, dan ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk memainkan bola dengan leluasa dan keluar dari situasi tersebut secara wajar, tetapi ia memilih mengumpankannya dengan cara yang salah sehingga menempatkan timnya dalam kesulitan besar.

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Malapetaka itu tidak berhenti pada keputusan Al Nasser, tetapi bertambah dengan cara Al Aqidi menangani tembakan tersebut, setelah bola lolos dari sela-sela kakinya, sehingga melengkapi rentetan kesalahan yang membuat Al Ain mampu mengubah satu blunder menjadi sebuah gol, di tengah kekagetan yang jelas terlihat dari para pemain Al Nassr.

Pemandangan ini kembali membuka berkas kesalahan defensif yang terus menghantui Al Nassr, terlebih karena tim ini memiliki nama-nama di lini serang yang mampu menciptakan perbedaan, tetapi berlanjutnya kesalahan individu di lini belakang bisa menempatkan mereka dalam situasi sulit di hadapan para lawan, sebagaimana yang kembali terlihat saat melawan Al Ain.