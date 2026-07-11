Tim nasional Inggris memastikan tempatnya di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan yang sulit atas Norwegia (2-1) pada babak perpanjangan waktu, berkat dua gol yang dicetak oleh bintang Real Madrid, Jude Bellingham, dalam pertandingan seru yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Sabtu malam.

Pertandingan ini diwarnai dengan lika-liku dramatis dan keputusan wasit yang kontroversial, Pertandingan dimulai dengan fase pengamatan yang hati-hati, sebelum timnas Inggris menguasai jalannya pertandingan tanpa mampu menembus pertahanan Norwegia yang terorganisir dengan baik dalam penampilan perdananya di perempat final Piala Dunia. Inggris membuang peluang melalui O’Reilly dan Madueke (menit ke-23) serta Kane dari tendangan bebas (menit ke-29).

Dari serangan serius pertama Norwegia, Andreas Schieldrop mencetak gol terbaik turnamen ini melalui tendangan keras dari luar kotak penalti yang mendarat di sudut atas gawang dengan bantuan tiang gawang (menit ke-36), yang mengejutkan tim Inggris dan menempatkan Viking dalam posisi yang kuat.

Di bawah tekanan yang luar biasa, pertahanan Inggris bertahan menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi dari Norwegia melalui Sorloth dan Odegaard, sebelum Bellingham menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama melalui tendangan datar yang akurat dari sudut tajam setelah umpan brilian dari Anthony Gordon (menit 45+2).

Kane nyaris membawa Inggris unggul beberapa saat kemudian, namun golnya yang diciptakan berkat umpan Bellingham dianulir karena offside yang jelas (menit 45+5).

Gol yang dianulir memicu kontroversi

Di babak kedua, Norwegia terus menunjukkan kegigihannya dan nyaris kembali memimpin ketika Torbjørn Hegim mencetak gol dari tendangan sudut, namun wasit menganulir gol tersebut setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR) karena adanya pelanggaran yang dilakukan Haaland terhadap bek Inggris (menit ke-55), sesuai penerapan aturan baru yang disetujui oleh Dewan IFAB.

Norwegia nyaris meraih kemenangan telak ketika tendangan Ursnes yang membelok dan disundul oleh Agger membentur mistar gawang (menit ke-76), sementara Inggris tetap berbahaya melalui serangan Saka yang digagalkan pada detik-detik terakhir (menit ke-87).

Bellingham Menentukan Kemenangan

Pada babak tambahan, Bellingham memastikan kemenangan bagi The Three Lions dengan gol keduanya setelah bola memantul dari tendangan pemain pengganti Morgan Rogers (menit ke-94), sehingga ia menjadi pahlawan sejati Inggris dalam pertandingan ini.

Ben Spence nyaris mendapatkan tendangan penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Bob, namun teknologi Video Assistant Referee (VAR) membatalkan keputusan awal tersebut. Sementara itu, Viking berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke dalam pertandingan, namun sia-sia di hadapan pertahanan Inggris yang terorganisir dengan sempurna. Inggris nyaris mencetak gol ketiga andai saja kiper Niland tidak melakukan tiga penyelamatan krusial (menit ke-110).

Dengan kemenangan berharga ini, Inggris akan bertanding di semifinal melawan pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Argentina, dalam upayanya meraih gelar juara dunia pertamanya sejak tahun 1966.