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Pertandingan Spanyol melawan Inggris di Stadion Wembley bukan sekadar duel antara dua tim nasional, melainkan berubah menjadi arena pertarungan sengit antara dua rekan satu tim di Real Madrid, setelah Jude Bellingham terlibat perselisihan tajam dan keras dengan Marc Cucurella, dalam momen yang membakar media sosial, memicu kontroversi luas di Spanyol dan Inggris, serta menempatkan Real Madrid dalam posisi yang amat memalukan.

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Sejak menit pertama, laga ini berlangsung sangat tegang dan hal itu tampak dalam beberapa momen; protes terhadap keputusan wasit Clement Turpin terus berlanjut, demikian pula bentrokan antara para pemain kedua tim sepanjang sembilan puluh menit, bahkan di saat bola tidak dalam permainan, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya rivalitas historis antara kedua tim, dan keinginan untuk menang dengan segala cara.

Faktanya, salah satu momen paling panas terjadi pada jeda babak pertama, ketika Fabian, White, Rodri, Cucurella, dan Bellingham berhadapan muka saat menuju terowongan. Suasana memanas, dan para pemain saling melontarkan kata-kata tajam, sebelum sebagian pihak turun tangan untuk meredakan situasi.

Namun momen yang mencuri seluruh perhatian adalah antara Jude Bellingham dan Marc Cucurella, yang fotonya tersebar luas. Kedua pemain, yang merupakan rekan setim di Real Madrid, sempat menunjukkan keakraban sebelum pertandingan, tetapi semangat persaingan yang sengit di antara keduanya menyebabkan adu mulut yang tajam, yang membalikkan semua perhitungan.

Ceritanya bermula dari peristiwa yang berbuah gol pertama Inggris, yaitu sebuah penalti, dengan adu mulut antara Cucurella dan para pemain Inggris, ketika bek Real Madrid itu menerima benturan keras, lalu terjatuh ke tanah sementara wasit video asisten "VAR" meninjau momen antara Harry Kane dan Pau Cubarsi, yang mendahului jatuhnya pemain tersebut.

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Pada saat itu, rekan setimnya Jude Bellingham bergegas mendekati rekannya di Real Madrid, dan gelandang Inggris yang tampak sangat marah itu membungkuk untuk mengonfrontasi Cucurella soal perilakunya, menunjuknya dengan jarinya, bahkan mencoba mengangkatnya dari tanah sementara pemain Spanyol itu meringis kesakitan di lapangan, hingga Mikel Oyarzabal terpaksa turun tangan untuk mencegah situasi memburuk.

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Tindakan Bellingham pun tidak berlalu begitu saja, bahkan di media Spanyol, karena Antonio Romero, jurnalis di radio "SER", mengkritiknya: "Tindakan yang menjengkelkan dari Bellingham, ketika ia memprotes Cucurella karena tetap berada di lapangan demi memberi kesempatan peninjauan teknologi video.. Di sisi lain, tindakan yang sangat menjengkelkan dari Bellingham, yang membisikkan sesuatu ke telinga Cucurella."

Manolo Lama mengomentari di radio "COPE" dengan mengatakan: "Beginilah sepak bola: dua pemain Real Madrid, Bellingham dan Cucurella, berdebat di Stadion Wembley."

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Persaingan tidak berhenti sampai di situ. Kedua pemain kembali bentrok sepanjang pertandingan, termasuk momen tegang saat menuju terowongan di antara dua babak, dan saling melontarkan kata-kata tajam, tetapi semua itu tetap berada di dalam lapangan.

Setelah peluit panjang, ketegangan mereda, dan para pemain berjabat tangan dengan sportif, seperti biasa, dalam upaya menutup lembaran perselisihan, tetapi foto-foto dan video yang tersebar akan tetap menjadi bahan perbincangan para penggemar untuk waktu yang lama.