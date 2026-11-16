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Laga Spanyol kontra Inggris di Stadion Wembley bukan sekadar pertemuan antara dua tim nasional, melainkan berubah menjadi arena pertempuran sengit antara dua rekan setim di Real Madrid, setelah Jude Bellingham terlibat perselisihan tajam dan keras dengan Marc Cucurella, dalam momen yang membakar media sosial, memicu kontroversi besar di Spanyol dan Inggris, serta menempatkan Real Madrid dalam posisi yang sangat memalukan.

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Sejak menit pertama, pertandingan berlangsung sangat menegangkan dan hal itu terlihat dalam beberapa momen; protes terhadap keputusan wasit Clement Turpin terus berlanjut, begitu pula bentrokan antara para pemain kedua tim sepanjang sembilan puluh menit, bahkan di luar saat bola dalam permainan, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya rivalitas historis antara kedua tim, serta keinginan untuk menang dengan segala cara.

Faktanya, salah satu momen paling panas terjadi pada jeda babak pertama, ketika Fabian, White, Rodri, Cucurella, dan Bellingham berhadap-hadapan dalam perjalanan menuju terowongan. Suasana penuh ketegangan, dan para pemain saling melontarkan kata-kata tajam, sebelum sejumlah pihak turun tangan untuk meredakan situasi.

Namun momen yang mencuri seluruh perhatian adalah antara Jude Bellingham dan Marc Cucurella, yang fotonya tersebar luas. Kedua pemain, yang merupakan rekan setim di Real Madrid, sempat menunjukkan keakraban sebelum pertandingan, tetapi semangat persaingan yang begitu sengit di antara mereka berujung pada adu mulut sengit yang menjungkirbalikkan segala perhitungan.

Cerita bermula dari situasi yang berujung pada gol pertama Inggris, yaitu sebuah penalti, dengan adu mulut antara Cucurella dan para pemain Inggris. Bek Real Madrid itu menerima benturan keras, lalu terjatuh ke tanah sementara wasit video asisten "VAR" meninjau momen antara Harry Kane dan Pau Cubarsi yang mendahului jatuhnya pemain tersebut.

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Pada saat itu, rekan setimnya Jude Bellingham bergegas mendekati rekannya di Real Madrid. Gelandang Inggris yang tampak sangat marah itu membungkuk untuk menghadapi Cucurella terkait sikapnya, menunjuknya dengan jari, bahkan mencoba mengangkatnya dari tanah sementara pemain Spanyol itu meringis kesakitan di lapangan, hingga Mikel Oyarzabal terpaksa turun tangan untuk mencegah situasi memburuk.

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Tindakan Bellingham pun tidak berlalu begitu saja, bahkan di media Spanyol. Antonio Romero, jurnalis radio "SER", mengkritiknya: "Tindakan menjijikkan dari Bellingham, yang memprotes Cucurella karena tetap berada di lapangan untuk memungkinkan peninjauan teknologi video. Di sisi lain, tindakan yang sangat menjijikkan dari Bellingham, yang membisikkan sesuatu ke telinga Cucurella".

Manolo Lama berkomentar di radio "COPE": "Begitulah sepak bola: dua pemain Real Madrid, Bellingham dan Cucurella, berselisih di Stadion Wembley".

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Persaingan tidak berhenti sampai di situ. Kedua pemain kembali bentrok sepanjang pertandingan, termasuk momen menegangkan dalam perjalanan menuju terowongan di antara kedua babak, dan saling melontarkan kata-kata tajam, tetapi semua itu tetap berada di dalam lapangan.

Setelah peluit panjang, ketegangan mereda, dan para pemain berjabat tangan dengan sportivitas seperti biasa, dalam upaya menutup lembaran perselisihan, tetapi foto dan video yang tersebar akan tetap menjadi perbincangan para penggemar untuk waktu yang lama.