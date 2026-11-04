Jude Bellingham terus memperkuat posisinya di antara para bintang terbaik Real Madrid, setelah mencatatkan angka istimewa dalam duel Los Blancos melawan AEK Athena asal Yunani, menambah satu pencapaian baru ke dalam catatannya di Liga Champions Eropa.

Bellingham mencetak gol indah dengan tumit pada menit ke-28 pertandingan antara kedua tim dalam laga pekan keempat fase liga pada malam hari ini, Rabu, dengan memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan rekannya Marc Cucurella.

Menurut statistik jaringan "Opta", gelandang asal Inggris itu mencetak gol kesepuluhnya dengan kostum Real Madrid di Liga Champions Eropa, dalam 37 pertandingan yang ia jalani bersama tim di kompetisi tersebut.

Bellingham menjadi gelandang kedua yang mencapai setidaknya 10 gol bersama Real Madrid di turnamen ini, setelah Jose Maria Gutierrez "Guti", yang mencetak 16 gol dalam 97 pertandingan.

Pencapaian bintang Real Madrid itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia masuk dalam daftar eksklusif para pemain Inggris, setelah menjadi pemain kedua dari negaranya yang mencetak gol di setiap musim dari tujuh musim terakhir Liga Champions Eropa.

Menurut statistik "Mister Chip", Bellingham bergabung dengan Phil Foden dalam daftar ini, setelah mencetak gol di setiap musim sejak 2020-2021, dengan rincian dua musim bersama Borussia Dortmund dan lima musim bersama Real Madrid.

Adapun Foden, ia memiliki rangkaian ketajaman beruntun yang terbentang hingga sembilan musim, sejak 2018-2019 hingga musim berjalan 2026-2027, menjadikannya pemilik rangkaian terpanjang dari jenis ini di antara para pemain Inggris dalam sejarah turnamen.