Timnas Belgia meraih kemenangan yang layak atas Italia dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada laga pekan pertama UEFA Nations League, sehingga Setan Merah meraih tiga poin pertama mereka dalam perjalanan di turnamen ini.

Bintang muda yang tengah menanjak, Mika Godts, penyerang Paris Saint-Germain, menjadi bintang utama malam itu, setelah membuka catatan golnya di level internasional dengan seragam timnas Belgia dan membawa negaranya melewati rintangan Italia.

Gol pertama tercipta hanya 20 menit setelah pertandingan dimulai, lewat aksi individu yang memukau, ketika Godts menerima bola di sisi kiri dan menusuk ke jantung pertahanan, sebelum melewati dua bek Italia dengan cemerlang dan menembak dengan tenang ke gawang, menandai keunggulan Belgia.





Pada menit ke-69, pemain pengganti Dodi Lukebakio memastikan kemenangan timnas Belgia dengan mencetak gol kedua, setelah memanfaatkan umpan matang yang cermat dari rekannya Charles De Ketelaere, sehingga memupus harapan timnas Italia untuk bangkit.

Dengan kemenangan ini, persaingan memperebutkan puncak grup memanas lebih awal, di mana Belgia berbagi puncak klasemen dengan Prancis dengan raihan 3 poin masing-masing, sementara Italia dan Turki sama-sama tertahan di dasar klasemen tanpa poin.















