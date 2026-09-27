



Belanda meraih kemenangan pertama di era pelatih baru mereka, sang juru taktik asal Spanyol Xavi Hernandez, dengan mengalahkan Serbia, dua gol tanpa balas satu gol, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pekan kedua UEFA Nations League.









Meвх Meerdink membawa Belanda unggul pada menit ke-30 melalui tendangan penalti, tetapi Serbia sebagai tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-43 melalui Luka Jovic.

Meerdink kembali mencetak gol kedua untuk Belanda pada menit ke-69, memberikan timnya 3 poin berharga.









Belanda pun memuncaki Grup 2 di Jalur Pertama dengan koleksi 4 poin sambil menanti hasil pertandingan Yunani (3 poin) melawan Jerman (1 poin) malam ini, sementara Serbia tetap tanpa poin di dasar klasemen.









Sebelumnya, Xavi telah membuka perjalanannya bersama Belanda dengan hasil imbang melawan Jerman berskor 1-1, pada pekan pertama UEFA Nations League.

Pertandingan itu menjadi saksi debut resmi pertama Jurgen Klopp sebagai kepala staf kepelatihan Die Mannschaft, sekaligus yang pertama pula bagi pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez bersama timnas Belanda.

Pekan lalu juga menyaksikan keberhasilan Yunani pulang membawa kemenangan berharga dari kandang Serbia, di mana mereka membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan (2-1) pada detik-detik terakhir pertandingan, sehingga menempati puncak grup saat itu dengan koleksi 3 poin.