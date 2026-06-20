Video: Belanda menampilkan pertunjukan spektakuler dengan hujan gol di Swedia

Timnas Belanda menghancurkan lawannya dari Swedia dengan skor 5-1 pada Sabtu malam, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Tim Oranje tidak menunggu lama dan mencetak gol cepat pada menit kelima melalui Brian Proby.

Probi kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-17, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Belanda 2-0.

Tekanan Belanda terus berlanjut di babak kedua, hingga Cody Jakpo mencetak gol ketiga “De Oranje” pada menit ke-47.

Jakpo juga berhasil mencetak gol keduanya, sekaligus gol keempat bagi Oranje, pada menit ke-54.

Anthony Elanga memperkecil ketertinggalan dengan mencetak satu-satunya gol Swedia pada menit ke-59.

Krisencio Sammerville, pada menit ke-89, menutup pesta gol timnas Belanda ke gawang Swedia.

Dengan hasil ini, Belanda mengumpulkan 4 poin dan memuncaki Grup 6, sementara Swedia tetap di posisi kedua dengan 3 poin, sambil menunggu hasil pertandingan antara Jepang dan Tunisia.