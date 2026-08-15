Bayern Munich Jerman meraih kemenangan dalam laga persahabatan atas sesama klub Jerman, Leipzig, dengan skor (3-1), pada Sabtu hari ini di Stadion "Allianz Arena", sebagai bagian dari persiapan kedua klub menyongsong musim baru.

Pemain asal Kolombia, Luis Diaz, membuka keunggulan Bayern pada menit ke-14, hingga babak pertama berakhir dengan kemenangan tim Bavaria itu dengan satu gol tanpa balas.

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Leipzig berhasil menyamakan kedudukan melalui Brian Gruda pada menit ke-52, sebelum Nathaniel Brown kembali membawa Bayern unggul 5 menit kemudian, memanfaatkan umpan istimewa dari Aleksandar Pavlovic.

Pada menit ke-71, bintang asal Maroko, Ismael Saibari, tampil bersama raksasa Bavaria itu untuk pertama kalinya, setelah kepindahannya pada musim panas ini dari klub Belanda, Eindhoven, di mana ia masuk menggantikan Tom Bischof.

Hanya 10 menit setelah masuk ke lapangan, Saibari dengan cepat menorehkan sentuhan pertamanya, dengan menciptakan gol ketiga untuk pemain pengganti lainnya, Jamal Musiala, yang tidak lama berada di lapangan, karena ia mengalami pingsan dan meninggalkan pertandingan pada menit ke-86, sehingga digantikan oleh pemain muda asal Senegal, Bara Ndiaye.

Pertandingan ini berlangsung sebagai bagian dari persiapan Bayern untuk menjalani Piala Super dalam negeri melawan Borussia Dortmund, Sabtu mendatang, sebelum membuka perjalanannya di Liga Jerman menghadapi Stuttgart, pada 28 Agustus.



