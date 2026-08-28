Bayern Munich, sang juara bertahan, membuka Bundesliga (2026-2027) dengan kemenangan telak atas tamunya, Stuttgart, dengan skor (5-1), pada Jumat malam ini di Stadion Allianz Arena.

Stuttgart tampil dengan keberanian yang jelas selama seperempat jam pertama, sebelum Bayern mencetak gol pertamanya pada menit ke-21 lewat bola mati, setelah Joshua Kimmich mengeksekusi tendangan sudut secara apik ke tiang dekat, hingga Dayot Upamecano lepas dari kawalan dan menyundul bola ke dalam gawang.





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Setelah jeda, Stuttgart kembali dengan kuat, dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-52, setelah bola sampai ke Joshua Vagnoman di tepi kotak penalti dari sebuah bola rebound, lalu ia menembakkannya langsung ke pojok kanan atas.

Namun balasan Bayern datang dengan cepat. Pada menit ke-55, Kimmich mengirim umpan ke dalam kotak penalti kepada Michael Olise, yang menembakkannya mendatar ke pojok kiri bawah, mengembalikan keunggulan bagi tim Bavaria itu dan membuat skor menjadi (2-1).

Hanya dua menit berselang, tim Bavaria itu mencetak gol ketiganya lewat gol bunuh diri, ketika Vagnoman secara tidak sengaja mencetak gol ke gawang timnya sendiri saat berusaha menghalau umpan silang dari Alphonso Davies.

Tempo permainan Stuttgart menurun setelah gol ketiga tersebut, sebelum tuan rumah menambahkan gol keempat, setelah aksi lari dan dribel istimewa dari pemain internasional Maroko Ismael Saibari, sebelum ia mengoper bola kepada rekannya Aleksandar Pavlovic di depan gawang, hingga pemain internasional Jerman itu dengan mudah menyarangkannya ke gawang.

Saibari sendiri masuk ke lapangan sebagai pengganti Nathaniel Brown pada menit ke-61.

Dan pada menit (90+2), Luis Diaz menutup pesta lima gol Bayern Munich setelah berhasil berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang, menyusul umpan magis lainnya dari Saibari.

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