Video: Barcelona menaklukkan Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026

Timnas Afrika Selatan kembali mengalami kejutan dalam laga melawan Meksiko pada Kamis malam ini, dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Pertandingan ini diwarnai ketegangan dan kesalahan-kesalahan di lini pertahanan sejak menit-menit awal, yang mengubah jalannya pertandingan.

Tim "Bafana Bafana" kebobolan gol pertama hanya 9 menit setelah pertandingan dimulai, setelah penyerang Meksiko Julian Kenyonis berhasil memanfaatkan kesalahan fatal kiper, untuk melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang, memberikan keunggulan awal bagi tim Meksiko yang mengacaukan perhitungan tim Afrika Selatan sejak awal.

Dan saat babak kedua dimulai, tepatnya hanya 5 menit setelahnya, penderitaan timnas Afrika Selatan semakin bertambah, setelah tim tersebut menerima pukulan baru berupa pengusiran beknya, Yaya Stoli, akibat menghalangi salah satu pemain Meksiko yang sedang menuju gawang sendirian, sehingga wasit langsung mengeluarkan kartu merah karena dia adalah pemain terakhir.

Pengusiran ini semakin memperparah situasi “The Boys” dalam pertandingan tersebut, serta menambah krisis mereka di laga pembuka, yang juga mencatat kasus pengusiran pertama di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga menambah kerumitan misi mereka menghadapi tim Meksiko.

Data statistik juga menunjukkan bahwa kartu merah ini merupakan yang kelima dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia di berbagai edisi, angka yang mencerminkan tingkat ketegangan dan tekanan yang biasanya mewarnai pertandingan pembuka turnamen, yang sering kali diwarnai dengan peristiwa luar biasa dan kejutan di awal.

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Cara pengusiran bek Afrika Selatan dalam adegan ini mirip dengan yang dialami para bek Barcelona musim lalu, yang juga menyaksikan serangkaian pengusiran yang berdampak, yang dialami tim Catalan tersebut dalam lebih dari satu kesempatan.

Barcelona telah menerima 5 kartu merah selama berbagai kompetisi musim lalu, dengan 3 kasus di La Liga dan 2 kasus di Liga Champions, yang menunjukkan berulangnya kesalahan individu dalam situasi krusial yang memengaruhi tim dalam beberapa pertandingan.







