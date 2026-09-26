Bek Portugal Diogo Dalot, pemain Manchester United, mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya bersama rekan senegaranya Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal sekaligus bintang Al Nassr Arab Saudi.

Setelah mengalahkan Wales 1-0 pada laga pertama Grup keempat dalam jalur pertama UEFA Nations League, "Sang Don" dan rekan-rekannya bersiap menghadapi Norwegia besok Minggu pada laga kedua.

Kedua pemain itu terlihat dalam video di dalam sebuah mobil kecil dalam perjalanan menuju latihan, dengan Ronaldo duduk di belakang kemudi dan Dalot berkomentar secara spontan sehingga memberi kesan ceria pada momen tersebut.

Surat kabar Marca menyebutkan: "Diogo Dalot berbagi momen istimewa dengan Cristiano Ronaldo di pemusatan latihan timnas Portugal".

Marca melanjutkan: "Bek Manchester United itu memuji keterampilan mengemudi Ronaldo, menegaskan bahwa ia juga piawai di bidang ini".

Menanggapi video yang sama, akun jaringan TNT menulis dengan nada bercanda: "Sebesar apa pun kekayaanmu, tidak akan pernah terjadi Cristiano Ronaldo menjadi sopir pribadimu, seperti Diogo Dalot".





Setelah perdebatan panjang menyusul tersingkirnya Portugal dari Piala Dunia 2026, seputar performa Ronaldo, pelatih baru timnas, Jorge Jesus, memutuskan memilih legenda Portugal itu dalam daftar pertamanya.

Joao Felix membawa Portugal meraih kemenangan dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Wales, sementara Ronaldo digantikan pada babak kedua.