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Penyerang asal Inggris Ivan Toney kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kunci terpenting lini serang Al-Ahli, setelah memimpin timnya bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Al-Taawoun 3-1 dalam laga pekan ke-13 Liga Roshn Saudi, Sabtu. Hasil itu sekali lagi menunjukkan bahwa tim sangat bergantung pada ketajamannya untuk memenangi laga-laga sulit. Pengaruh sang penyerang Inggris tidak terbatas pada mencetak gol, tetapi juga merambah ke peran membangun permainan dan memikul tanggung jawab memimpin tim di momen-momen krusial.

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Penampilan gemilang Toney melawan Al-Taawoun kembali membuka perdebatan soal seberapa besar ketergantungan Al-Ahli kepadanya, terlebih dengan performa tim yang naik-turun secara teknis pada beberapa periode musim ini. Nasser Al-Shamrani, mantan penyerang Al-Hilal, Al-Ittihad, dan tim nasional Arab Saudi, menyinggung hal tersebut saat tampil dalam acara "Dawrina Ghair". Ia menegaskan bahwa penyerang asal Inggris itu adalah pemain yang memikul tim di pundaknya dan memberikan solusi ketika pemain lain sedang kesulitan.

"Jujur saja, Toney-lah yang memikul Al-Ahli. Secara teknis, tim ini bergerak ke kiri dengan performa yang naik-turun, sementara Toney yang membawanya ke arah yang benar," ujar Al-Shamrani. Ia menjelaskan bahwa nilai sang pemain tidak berhenti pada statusnya sebagai pencetak gol terbanyak tim, tetapi juga mencakup peran kepemimpinannya, kemampuannya membantu rekan-rekan setim, serta menjalankan berbagai peran selama pertandingan.

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Mantan penyerang Al-Hilal itu menambahkan bahwa Toney tidak menunggu bola tiba di kotak penalti untuk memberikan pengaruh. Ia terkadang turun ke lini tengah untuk ikut membangun serangan dan melepaskan umpan-umpan yang membantu rekan-rekannya bergerak maju.

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Laga melawan Al-Taawoun menjadi bukti terbaru atas ucapan Al-Shamrani. Al-Ahli sempat tertinggal lewat gol Nedim Bajrami pada menit ke-39, sebelum Toney tampil menyelamatkan timnya dengan gol penyeimbang pada menit kedua masa tambahan waktu babak pertama, memanfaatkan umpan Eduard Spertsyan. Di babak kedua, penyerang Inggris itu kembali membawa Al-Ahli unggul melalui titik penalti pada menit ke-72, sekaligus mencetak gol keduanya.

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Pengaruh Toney tidak berhenti pada dua golnya. Ia juga mengirim assist untuk gol ketiga yang dicetak Matheus Gonçalves pada menit ke-89, sehingga Al-Ahli memastikan kemenangan 3-1.

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Al-Shamrani pun melontarkan pertanyaan sulit kepada Al-Ahli mengenai sejauh mana tim mampu menghadapi pertandingan jika performa penyerang Inggris mereka menurun. Ia mempertanyakan apa yang akan dilakukan tim seandainya Toney tidak berada dalam kondisi terbaiknya.

Catatan Istimewa Antar Toney ke Puncak Daftar Pencetak Gol

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Dari sisi statistik, Toney telah mengoleksi 16 gol setelah 13 pertandingan Liga Roshn, menjadikannya pemain paling produktif pada tahap kompetisi ini, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sejumlah penyerang. Ia melewati rekor bintang asal Suriah Omar Al-Somah, yakni 15 gol pada tahap yang sama di musim 2014-2015, serta catatan Wesley, Rivas, dan Cristiano Ronaldo, yang masing-masing mencetak 14 gol setelah jumlah pertandingan yang sama.

Menurut jurnalis Khalid Al-Shenaif dalam acara "Dawrina Ghair", Toney juga menjadi pemain dengan gol terbanyak di dunia di level klub sepanjang 2026, setelah menambah koleksinya menjadi 42 gol.

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