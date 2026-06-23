Video: Badai yang Tak Kunjung Berhenti... Haaland Mengikuti Jejak Para Legenda Piala Dunia

Erling Haaland, penyerang tim nasional Norwegia, terus bersinar di Piala Dunia 2026 edisi kali ini, setelah berhasil mencetak gol ke gawang Senegal pada dini hari Selasa ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup.

Pada menit ke-48 babak kedua, Haaland berhasil mencetak gol pertama dan keduanya untuk timnas negaranya, setelah menerima umpan ajaib yang ia konversi ke gawang Édouard Mendy dengan sangat cermat.









Ia tidak berhenti sampai di situ, karena ia kembali mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga negaranya pada menit ke-58, memanfaatkan kesalahan pertahanan di lini belakang Senegal, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 4 gol di edisi Piala Dunia kali ini.









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Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, Haaland menjadi pemain keenam yang mencetak lebih dari satu gol dalam dua pertandingan pertamanya dalam sejarah Piala Dunia.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Haaland mengikuti jejak Guillermo Stabile dari Argentina pada edisi 1930, Sandor dari Hongaria (1954), serta Just Fontaine dari Prancis (1958), Grzegorz Lato dari Polandia (1974), dan Harry Kane dari Inggris pada edisi 2018.

Haaland kini memimpin sendirian sebagai pencetak gol terbanyak Norwegia dalam sejarah Piala Dunia, dengan 4 gol, mengakhiri kedudukan imbang dengan Kjetil Rikdal yang sebelumnya mencetak satu gol pada edisi 1994 dan satu lagi pada 1998.

Dengan dua gol tersebut, Haaland menambah koleksinya menjadi 4 gol dan menempati peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak di edisi saat ini, sejajar dengan pemain Prancis Kylian Mbappé, serta tertinggal satu gol (5) dari pemain Argentina Lionel Messi.



