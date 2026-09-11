Tim Al-Qadsiah di bawah asuhan pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers terus menyuguhkan penampilan yang menggairahkan, serta serangan balik mematikan, setelah mencetak dua gol indah ke gawang Al-Ettifaq, pada Jumat malam ini, dalam pekan ke-7 Liga Roshn.

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Al-Qadsiah mencetak dua gol hanya dalam kurun waktu 3 menit, di mana gol pertama datang melalui pemain Meksiko Julian Quiñones, top skor liga musim lalu, setelah menerima umpan indah dari Mohammed Abu Al-Shamat yang mengarahkannya ke dalam gawang pada menit ke-13.

Kurang dari 3 menit berselang, pemain Italia Mateo Retegui mencetak gol kedua setelah serangan balik mematikan yang dipimpin oleh Bonsu Baah, yang mengirim umpan kepada rekannya di dalam kotak penalti, sehingga mencetak gol kedua.

Yang menarik dalam hal ini, meskipun Mohammed Abu Al-Shamat bermain sebagai bek kanan, ia telah mencapai 6 kontribusi dalam 7 pertandingan sejauh ini, mencetak 3 gol dan menciptakan jumlah yang sama.

Sementara Quiñones telah mencapai kontribusi keempat dengan rincian 3 gol dan satu umpan matang, sedangkan catatan Retegui meningkat menjadi 6 kontribusi dalam 8 pertandingan di berbagai ajang, di mana ia mencetak 6 gol dan tidak menciptakan satu gol pun.

Musim ini menyaksikan persaingan sengit dari Al-Qadsiah untuk memperebutkan gelar liga, karena mereka memuncaki klasemen Liga Roshn dengan 15 poin, sama dengan Al-Hilal dan Al-Nassr.