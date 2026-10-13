Tim Viking asal Norwegia membuka laga mereka melawan Bayern Munich pada matchday kedua fase liga Liga Champions dengan permulaan berani, yang meningkatkan level tantangan dalam pertandingan menghadapi juara Jerman.

Viking sukses mencetak gol cepat melalui sambutan kepala bek mereka Gianni Stensness pada menit kedua, sehingga menempatkan Bayern Munich di hadapan tantangan dini yang tak terduga.









Gol tersebut berawal dari sepak pojok di sisi kanan yang dieksekusi Zlatko Tripic dengan umpan silang akurat, sebelum Stensness melompat lebih tinggi dari semua pemain dan melesakkan sundulan keras yang bersarang di gawang kiper Jonas Urbig, mengantarkan Viking memimpin 1-0.









Di sisi lain, Tripic mencatatkan assist pertamanya di kompetisi Eropa paling bergengsi tersebut pada musim ini, sekaligus memperkuat angka-angka menakjubkannya di kancah domestik setelah menciptakan 19 gol dalam 21 pertandingan di Liga Norwegia.

Akun Mister Chip yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola melalui X menyoroti bahwa "gol Viking terjadi 72 detik setelah pertandingan dimulai, menjadikannya gol tercepat keempat yang bersarang di gawang Bayern Munich pada era Liga Champions (sejak dimulainya sistem baru kompetisi ini pada 1993)".









Sebelum Stensness, para pemain yang mencetak gol cepat ke gawang tim Bayern Munich adalah: Arda Guler, pemain Real Madrid pada musim lalu, setelah (35 detik), lalu Raphinha, pemain Barcelona pada 2024 (55 detik), kemudian Wayne Rooney, mantan bintang Manchester United pada 2010 (setelah 1 menit 3 detik), disusul pemain Viking dengan golnya hari ini (setelah 1 menit 12 detik).

Di posisi kelima ada Dani Alves bersama Paris Saint-Germain pada 2017, yang saat itu menggetarkan jala Bayern Munich setelah 1 menit 24 detik.