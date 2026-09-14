Al Qadsiah Arab Saudi meraih kemenangan bersejarah atas tamunya, Al Wasl asal Uni Emirat Arab, dengan skor (2-1), pada Senin malam waktu setempat, di Stadion «Pangeran Mohammed bin Fahd», dalam laga pekan pertama fase liga di turnamen Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Al Qadsiah, yang mencatatkan penampilan perdananya di Liga Champions Asia Elite, sehingga memulai petualangan benuanya dengan kemenangan berharga atas Al Wasl, dan menjadi salah satu klub Arab Saudi yang berhasil meraih kemenangan pada penampilan pembuka mereka di turnamen tersebut.

Pertandingan ini disaksikan oleh 7.013 penonton di tribun Stadion "Pangeran Mohammed bin Fahd", menurut yang dilaporkan surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", dalam laga yang menyaksikan keunggulan tuan rumah dan keberhasilan mereka mengamankan tiga poin.

Al Qadsiah menjalani pertandingan di bawah arahan pelatihnya Brendan Rodgers dengan susunan pemain yang terdiri dari: "Castells, Jihad, Nacho, Gaston, Al Shamat, Weigl, Turki, Reinders, Musab, Al Qahtani, dan Julian Quinones".

Di sisi lain, Al Wasl memulai laga di bawah arahan pelatihnya Roy Vitoria dengan susunan pemain yang terdiri dari: "Horkas, Abdul Rahman Amer, Silva, Bouftini, Malheiro, Bobola, Sidibe, Palacios, Jimenez, Serginho, dan Mehdi Taremi".

Al Qadsiah harus menunggu hingga menit ke-57 untuk membuka keunggulan, ketika penyerang asal Meksiko Julian Quinones menorehkan namanya dalam sejarah benua klub tersebut, setelah mencetak gol pertama tim dalam sejarah keikutsertaannya di Liga Champions Asia Elite.

Gol itu tercipta setelah Christopher Bonsu Baah melepaskan umpan silang matang ke dalam kotak penalti, yang disambut Quinones dengan sundulan keras yang bersarang di gawang kiper Dinko Horkas, menandai keunggulan Al Qadsiah dengan satu gol tanpa balas.

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Al Qadsiah tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas, karena berhasil memperbesar keunggulan hanya empat menit kemudian, tepatnya pada menit ke-61, ketika penyerang asal Italia Matteo Retegui berhasil mencetak gol kedua.

Retegui menerima umpan dari rekannya Mohammed Abu Al Shamat, sebelum menempatkan bola ke gawang Al Wasl, sehingga memberi timnya keunggulan yang nyaman dan menambah penderitaan tim Uni Emirat Arab tersebut selama menit-menit tersisa laga.

Al Wasl berusaha kembali ke dalam pertandingan pada menit-menit akhir, dan berhasil mencetak gol pertamanya pada menit keenam waktu tambahan, melalui pemainnya Leandro Spadassio.

Gol itu tercipta setelah Spadassio menerima umpan istimewa dari rekannya Pedro Malheiro, lalu menempatkan bola ke gawang Al Qadsiah dan memberi timnya harapan terlambat untuk kembali ke dalam suasana laga.

Meskipun ada gol terlambat itu, Al Qadsiah mempertahankan keunggulannya dan memastikan kemenangan atas laga tersebut, sehingga keluar dengan kemenangan bersejarah dalam penampilan perdananya di turnamen benua tersebut.

Setiap tim akan menjalani delapan pertandingan selama fase liga di Liga Champions Asia Elite, dengan delapan klub terbaik dari setiap zona akan lolos ke babak 16 besar.

Babak-babak final turnamen ini akan diselesaikan di Kerajaan Arab Saudi, di mana klub-klub peserta berupaya melanjutkan perjalanan benuanya dan mencapai titik sejauh mungkin pada edisi turnamen saat ini.

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