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Liverpool memenangi laga klasik Inggris dengan mudah setelah menang telak 4-0 atas Manchester United pada Minggu malam di Anfield. Laga pekan ke-11 Liga Primer Inggris itu menjadi awal yang buruk bagi Mauricio Pochettino, pelatih baru Manchester United asal Argentina.

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Liverpool asuhan Andoni Iraola tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan keunggulannya. Manchester United menerima pukulan telak pada menit kedelapan setelah wasit mengganjar Leny Yoro dengan kartu merah karena menjatuhkan Alexander Isak yang hendak lolos sendirian menuju gawang. Alhasil, tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang sejak sangat dini.

Liverpool langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dominik Szoboszlai mencetak gol pembuka pada menit ke-10 lewat eksekusi tendangan bebas hasil pelanggaran tersebut. Gol itu membawa tuan rumah unggul dan menempatkan Manchester United di bawah tekanan besar sejak awal pertandingan.

Hanya tiga menit berselang, Liverpool kembali menggebrak. Florian Wirtz menambah gol kedua pada menit ke-13 dengan memanfaatkan kekacauan yang jelas terlihat di lini belakang Manchester United. Tim tamu tak mampu meredam awal yang menggebu dari lawan dan harus tertinggal dua gol dalam kurang lebih 15 menit pertama.

Awal tersebut benar-benar mengacaukan rencana Pochettino. Ia harus menghadapi kartu merah dini sekaligus defisit dua gol di saat Manchester United perlu segera menemukan kembali keseimbangan. Namun, timnya tampak kesulitan menghadapi tekanan serangan tanpa henti dari Liverpool.

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Sebaliknya, Liverpool menguasai pertandingan sepenuhnya tanpa mendapat ancaman berarti dari Manchester United. Tim tamu hanya bisa menonton karena tak mampu mengimbangi tuan rumah atau mengancam gawang mereka secara serius, sementara Liverpool mengendalikan tempo permainan dan memanfaatkan celah yang muncul di pertahanan lawan.

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Liverpool sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol karena para pemainnya membuang banyak peluang sepanjang dua babak. Keunggulan menyerang mereka sangat jelas, sedangkan Manchester United tak punya jalan keluar dan sangat kesulitan membawa bola keluar dari tekanan serta mencapai area serang.

Pochettino berupaya menyikapi situasi dengan melakukan perubahan susunan pemain. Ia memasukkan Harry Maguire lebih awal untuk menggantikan Bryan Mbeumo setelah Yoro diusir keluar, demi menata ulang pertahanan dan mempersempit ruang bagi serangan Liverpool. Namun, langkah itu tidak cukup untuk menghentikan dominasi tuan rumah yang terus mengancam gawang dan menciptakan peluang.

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Situasi tak berubah pada babak kedua. Liverpool tetap unggul jelas, sementara Manchester United masih tak mampu memberikan perlawanan berarti di lini depan. Tak terlihat tanda-tanda kuat bahwa mereka sanggup kembali ke dalam pertandingan, terutama karena masih kalah jumlah pemain dan tertinggal dua gol.

Pada menit ke-66, Liverpool mencetak gol ketiga. Bradley Barcola melepaskan umpan silang mendatar ke dalam kotak penalti yang disambut Rio Ngumoha dengan satu sentuhan untuk menjebol gawang. Gol tersebut menegaskan keunggulan Liverpool sekaligus mengubur sisa harapan Manchester United untuk bangkit.

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Gol ketiga itu menjadi cerminan dominasi besar Liverpool sepanjang laga. Mereka sukses memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan kualitas teknik, terus menciptakan peluang dan mencapai gawang lawan, sedangkan Manchester United gagal menampilkan sesuatu yang bisa membela diri mereka dalam salah satu pertandingan tersulitnya.

Berawal dari kesalahan lini belakang lainnya, Liverpool menambah gol keempat pada menit ke-83 melalui Victor Muñoz. Ia memanfaatkan umpan apik Florian Wirtz yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper tanpa kawalan.

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Berkat kemenangan ini, Liverpool mengoleksi 21 poin dan menempati peringkat keempat. Sementara itu, penderitaan Manchester United berlanjut dengan raihan poin yang tertahan di angka 8 dan tertahan di peringkat ke-19 (kedua dari bawah).