Kontroversi wasit dalam laga Real Madrid kontra Racing Santander serta Liverpool melawan Arsenal kembali membuka berkas yang penuh perdebatan dalam sepak bola, setelah dua insiden yang pada dasarnya serupa menempatkan keputusan para wasit dan teknologi video di bawah sorotan. Pada saat Kylian Mbappe mendapatkan penalti akibat benturan dengan bek Racing, Alexander Isak sama sekali tidak memperoleh pelanggaran meski mengalami tarikan yang jelas dari Jurrien Timber di dalam kotak penalti, sehingga paradoks di antara kedua kejadian itu tampak mencolok.

Dalam pertandingan Real Madrid melawan Racing Santander, yang berakhir dengan kemenangan tim kerajaan tiga gol tanpa balas, wasit menunjuk titik penalti untuk Mbappe setelah benturannya dengan bek Mateo Prati, sehingga penyerang asal Prancis itu mencetak gol pertama bagi timnya.

Namun keputusan tersebut menuai protes luas dari pihak tuan rumah, yang menganggap bahwa benturan itu tidak cukup untuk menjadi dasar pemberian penalti.

Kritik tidak hanya datang dari kapten Racing, Inigo Sainz Maza, yang menyebut insiden itu sama sekali tidak layak mendapatkan pelanggaran, dengan menegaskan bahwa benturannya sangat lemah, tetapi juga meluas hingga ke pelatih kepala Jose Alberto, yang mengkritik perbedaan dalam intervensi teknologi video asisten wasit, sembari mempertanyakan alasan ditinjaunya sejumlah kasus dan diabaikannya kasus lain.

Pelatih Racing mengatakan bahwa tayangan ulang insiden itu tidak memperlihatkan adanya sesuatu yang mengharuskan pemberian penalti, seraya menambahkan bahwa para pemain boleh berbenturan dalam memperebutkan bola, tetapi tidak diperbolehkan menjatuhkan lawan atau menahannya, hal yang memicu keheranan dan kekhawatirannya terhadap keputusan tersebut.

Di sisi lain, laga Liverpool melawan Arsenal di Stadion Anfield menyaksikan insiden yang lebih kontroversial dari sudut pandang pihak tuan rumah, setelah bek tim London, Jurrien Timber, menarik jersey Alexander Isak di dalam kotak penalti ketika penyerang Liverpool itu berusaha menjangkau bola umpan silang, sehingga tarikan tersebut memengaruhi pergerakannya dan membuatnya tidak bisa menyambut bola sebagaimana mestinya.

Meski tarikan itu terlihat jelas dalam tayangan ulang televisi, wasit tidak menunjuk titik penalti, dan keputusan pun tidak berubah setelah kasus tersebut ditinjau, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Arsenal satu gol tanpa balas yang dicetak Kai Havertz pada menit ke-16.

Paradoks itu semakin tajam dengan adanya pembicaraan bahwa Isak tidak menjatuhkan diri ke tanah atau melebih-lebihkan reaksinya setelah mengalami tarikan, hal yang mendorong Andoni Iraola, pelatih kepala Liverpool menurut artikel ini, untuk mengomentari peristiwa itu dengan nada sindiran, dengan mengatakan: "Hanya dengan kalian menanyakan kepada saya apakah ia terjatuh, itu sudah menjelaskan persoalannya. Lain kali, mereka harus memberi tahu Alexander agar tetap berada di tanah, jika tidak, mereka tidak akan memberikan penalti."

Dengan demikian, Mbappe mendapati dirinya diuntungkan oleh sebuah benturan yang memicu protes Racing, sementara Isak keluar tanpa penalti meski mengalami tarikan, sehingga kedua kejadian itu melontarkan sebuah pertanyaan satir yang melampaui batas kedua pertandingan tersebut: apakah terjatuh ke lapangan kini menjadi lebih penting daripada pelanggaran itu sendiri agar seorang pemain bisa mendapatkan penalti?