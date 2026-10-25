Neymar, penyerang Santos, menerima kartu merah langsung pada Sabtu setelah ia meletakkan tangannya di mulut saat berbicara yang tampaknya mengandung perselisihan dengan salah satu pemain Bahia, dalam pertandingan kedua tim pada laga pekan ke-32 Liga Brasil.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pemain nomor 10 itu sedang berbicara dengan Rodrigo Nestor dari Bahia di lingkaran tengah lapangan, sebelum babak kedua dimulai, ketika ia meletakkan tangannya di mulut pada momen tertentu, dan mengatakan sesuatu kepada gelandang tim asal Salvador tersebut.

Pada saat itu, Nestor langsung menghampiri wasit untuk melaporkan tindakan mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu.

Sebelum permainan dilanjutkan, wasit video asisten memanggil wasit, dan menunjukkan kepadanya tayangan Neymar saat menutup mulutnya dengan tangan.

Sebagai hasilnya, wasit memutuskan untuk mengeluarkan kartu merah langsung kepadanya, setelah menilai tindakan penyerang itu termasuk dalam apa yang dikenal dengan nama "Hukum Vinicius Junior", yang diterapkan di Liga Brasil.

Nestor dan Neymar sebelumnya memang telah terlibat perselisihan pada babak pertama.

Saat berbicara kepada saluran "Sport TV" pada jeda antarbabak, gelandang Bahia itu melontarkan kritik tajam kepada Neymar.

Nestor menjelaskan bahwa ia pergi untuk menjabat tangan Neymar, tetapi mantan pemain timnas Brasil itu membalasnya dengan menendang bola ke arah tubuhnya.

Nestor berkata: "Setelah itu, saya mendengar serangkaian kata-kata. Orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka, dan saya tahu betul dari mana saya berasal. Saya lahir di Itaquera, dan mencapai posisi yang saya raih ini adalah hal yang sulit, dan saya bangga mengenakan kostum Bahia. Dia tahu apa yang dikatakannya kepada saya. Itu adalah ketidaksopanan terhadap saya dan kostum Bahia."

Ia menambahkan sambil berbicara tentang bintang Santos itu: "Dia adalah panutan tertinggi bagi semua orang sebagai pemain, tetapi hari ini dia gagal di level personal karena cara dia berbicara. Seharusnya tidak bersikap seperti itu. Orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik, dan saya berterima kasih kepada mereka atas didikan yang mereka berikan kepada saya. Saya tidak akan pernah mengatakan sesuatu seperti itu."

Ketika kembali ditanya tentang apa yang persisnya dikatakan Neymar, Nestor menolak mengulangi kata-kata pemain pemilik kostum nomor 10 itu, dengan menjelaskan bahwa ia tidak akan melakukannya "karena ada anak-anak yang menonton, dan apa yang terjadi itu tidak baik".