Atletico Madrid melayangkan pesan tajam kepada Real Madrid dan pelatihnya, Jose Mourinho, dengan menuntut penghentian atas apa yang mereka sebut sebagai "pelecehan terhadap wasit", menyusul kontroversi yang terjadi setelah derbi ibu kota Spanyol di Stadion "Riyadh Air Metropolitano".

Dampak dari derbi ini masih terus berlanjut sehari setelah pertandingan, di mana suasana kegembiraan menyelimuti Atletico Madrid usai kemenangan tersebut, menjelang jeda selama tiga pekan, sementara Real Madrid merasa telah menjadi korban ketidakadilan wasit yang besar.

Mourinho menggambarkan sikap ini dalam konferensi pers, setelah ia membawa sebuah gambar yang memuat dua momen kontroversial, hingga membuat klub Madrid tersebut membalas pelatih asal Portugal itu.

Atletico Madrid menyampaikan pesannya melalui akun-akun media sosial mereka, dengan turut memanfaatkan hasil cetakan pula, di mana mereka menulis: "Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang juga", disertai foto Mourinho di dalam ruang konferensi Stadion "Riyadh Air Metropolitano", saat ia memperlihatkan gambar cetak yang memicu kontroversi beberapa menit sebelumnya.





Sebelumnya, Diego Simeone, pelatih kepala Atletico, telah membalas pelatih asal Portugal itu dari kursi yang sama, hanya beberapa menit setelah insiden tersebut, dengan berkata: "Tidak semua hal boleh dilakukan. Siapa pun namamu, Mourinho, Flick, atau Simeone, tidak boleh melampaui batas-batas rasa hormat".

Klub menegaskan komitmennya terhadap pesan ini, setelah sebelumnya melontarkan kritik penuh sindiran dalam derbi-derbi sebelumnya, melalui unggahan yang menyinggung "mesin" media.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"