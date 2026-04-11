Video: Atlético Madrid kembali melakukan kebiasaannya setelah pertandingan melawan Barcelona

Atlético Madrid kembali menunjukkan kebiasaannya setelah bertanding melawan rivalnya, Barcelona, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Atlético Madrid mengalahkan tuan rumah Barcelona, Rabu lalu, dengan skor 2-0, di Stadion Camp Nou.

Meskipun semangat Atletico Madrid sedang tinggi setelah mengalahkan Barcelona, mereka justru mengalami kekalahan mengejutkan pada Sabtu malam, saat menghadapi Sevilla, dengan skor 1-2 pada putaran ke-31 La Liga.

Sebelumnya, Atlético Madrid pernah berhadapan dengan Barcelona pada pekan ke-19 La Liga, pada 2 Desember lalu, dan pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Barcelona dengan skor 3-1.

Setelah pertandingan melawan Barcelona, Atlético Madrid mengalami kekalahan di La Liga melawan Athletic Bilbao dengan skor 0-1.

Atlético Madrid kini berada di peringkat keempat klasemen La Liga dengan raihan 57 poin.