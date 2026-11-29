Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona tidak menyisakan keraguan atas kemampuannya mendominasi persaingan Liga Spanyol setelah menggulung Deportivo La Coruna (5-1) pada Minggu. Dalam laga itu, lini serang anak asuh Hansi Flick tampil sangat tajam. Mereka memanfaatkan tergelincirnya Real Madrid saat menghadapi Alaves untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen dan memperlebar jarak dengan para pesaing.

Iklan

Barcelona memastikan kemenangan dalam laga pekan ke-14 Liga Spanyol setelah mengawali pertandingan dengan sempurna dan langsung mengejutkan tuan rumah. Lamine Yamal membuka skor sebelum laga berjalan 90 detik lewat serangan terorganisasi yang ia mulai dengan bertukar umpan bersama Pedri. Ia kemudian melepaskan umpan silang mendatar yang dengan cerdik dibiarkan lewat oleh Dani Olmo, sehingga bola mengecoh kiper Deportivo dan bersarang di gawang.

Deportivo tidak butuh waktu lama untuk membalas. Mereka menyamakan kedudukan pada menit kesembilan melalui Aubameyang, yang memanfaatkan umpan Nsongo dan unggul dalam duel fisik dengan Pau Cubarsi, sebelum menceploskan bola dengan kaki kanannya ke gawang Joan Garcia.

Namun, Barcelona segera kembali unggul ketika Dani Olmo melompat menyambut umpan silang Gordon dari sisi kiri dan menyundulnya ke gawang pada menit ke-20. Tim Catalan pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Memasuki babak kedua, Barcelona menguasai jalannya pertandingan. Raphinha menambah keunggulan lewat gol ketiga pada menit ke-50 setelah menerima umpan silang akurat dari Lamine Yamal dan memanfaatkan longgarnya penjagaan di tiang jauh. Gol tersebut memberi timnya keunggulan yang nyaman dan membuat Deportivo menghadapi tugas yang lebih berat untuk kembali ke pertandingan, di tengah dominasi tim Catalan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang.

Iklan Iklan

Meski tuan rumah berupaya memperkecil ketertinggalan, Barcelona tetap tampil lebih berbahaya. Raphinha kemudian mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat tim pada menit ke-83, memanfaatkan bola yang datang kepadanya setelah umpan Kounde ke arah Gordon memantul dari barisan pertahanan Deportivo. Tim Catalan terus menekan hingga menit-menit akhir tanpa memberi lawan kesempatan nyata untuk bangkit atau mengancam hasil pertandingan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 15.30 ATM

Raphinha menutup pesta gol dengan mencetak gol kelima pada menit kedua masa tambahan waktu setelah menerima umpan apik dari Lamine Yamal. Itu menjadi gol ke-18 baginya musim ini dan membuatnya unggul empat gol atas Kylian Mbappe dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak. Pemain asal Brasil itu terus menampilkan performa menyerang yang mengesankan, yang menjadikannya salah satu bintang utama Barcelona musim ini sekaligus pesaing kuat di puncak daftar pencetak gol kompetisi.

Dengan kemenangan ini, Barcelona memperkokoh posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol dan memperlebar jarak menjadi lima poin atas Atletico Madrid (sebelum kedua tim bertemu pada Rabu), berkat kekalahan Real Madrid dari Alaves. Sementara itu, Deportivo La Coruna masih terpuruk di peringkat ke-13 setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan laga liga terakhir. Tekanan terhadap mereka pun kian besar seiring terus merosotnya hasil yang diraih dan makin jauhnya mereka dari zona persaingan.