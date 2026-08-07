Bayern Munich menutup tur Asia pramusim mereka untuk musim baru dengan kemenangan atas Aston Villa dari Inggris (2-1), pada Jumat malam ini, dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stadion "Kai Tak Sports Park" di Hong Kong, dalam rangkaian turnamen Audi Football Summit.

Bek asal Korea Selatan Kim Min-jae membuka keunggulan bagi klub Bavaria itu pada menit ke-37, setelah menyambut tendangan bebas yang dieksekusi Tom Bischof dengan sundulan, sebelum pemain Kolombia Luis Diaz menambah gol kedua pada menit ke-74 lewat tembakan indah, menyusul umpan dari Arijon Ibrahimovic.

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Joao Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan bagi Aston Villa pada menit ke-83, sementara kiper Manuel Neuer tampil gemilang di menit-menit akhir, ketika ia dengan cemerlang menggagalkan peluang satu lawan satu dari Tammy Abraham, sehingga menjaga keunggulan timnya hingga peluit panjang.

Bayern Munich mendominasi jalannya pertandingan hampir sepanjang waktu, terutama pada babak pertama, berkat tekanan tinggi, dengan tampilnya sejumlah pemain inti dan yang baru pulih dari cedera, hingga keluar sebagai pemenang dan bintangnya Luis Diaz meraih penghargaan pemain terbaik.

Raksasa Bavaria itu menutup tur Asia mereka dengan kemenangan ini, dan akan kembali ke Munich besok, Sabtu, sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Leipzig di Stadion Allianz Arena pada 15 Agustus mendatang.

Di sisi lain, Aston Villa kalah dalam pertandingan pramusim terakhir mereka sebelum menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga Piala Super Eropa yang dinantikan, Rabu mendatang, di Stadion "Red Bull Arena" di Salzburg, Austria.



