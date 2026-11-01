Arsenal mematahkan kutukan Stadion "Anfield" setelah 14 tahun, dengan mengalahkan tuan rumah Liverpool (1-0), Minggu malam ini, pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Kemenangan terakhir Arsenal di Liga Primer Inggris atas Liverpool di Stadion Anfield terjadi pada 2012, saat Mikel Arteta, pelatih Arsenal saat ini, menjadi kapten tim asal London tersebut.

Pemain Jerman, Kai Havertz, mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-16, setelah menyambut umpan silang mendatar dari rekannya yang berkebangsaan Inggris, Declan Rice, dengan sekali sentuhan ke gawang.

Liverpool menguasai bola di sebagian besar menit pertandingan, dan mengancam gawang Arsenal lebih dari sekali, tetapi gagal menyamakan kedudukan, sehingga keluar sebagai pihak yang kalah di hadapan para pendukungnya.

Sebaliknya, Arsenal tampil seimbang dalam 15 menit pertama hingga mencetak gol, dan setelah itu banyak menarik diri ke pertahanan dengan mengandalkan serangan balik. Mereka mendapatkan beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan, tetapi gagal memanfaatkannya.

Dengan kemenangan ini, Arsenal memanfaatkan tergelincirnya Manchester City kemarin Sabtu lewat kekalahan dari Brighton (1-0), sehingga melesat memuncaki klasemen sendirian dengan 24 poin, unggul 3 poin atas pasukan City.

Sebaliknya, poin Liverpool tertahan di angka 15 di posisi kelima, menelan kekalahan kedua mereka di Liga Primer Inggris musim ini.