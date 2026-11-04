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Video: Arsenal Kembali ke Jalur Kemenangan Eropa di Markas Slavia Praha

Slavia Praha vs Arsenal
Slavia Praha
Arsenal
Champions League
Ceko
Inggris

Kemenangan sulit

Arsenal kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions Eropa, setelah meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Slavia Praha, Rabu malam hari ini, dengan skor 2-1, dalam laga pekan keempat fase liga turnamen benua tersebut.

Arsenal sebelumnya bermain imbang pada pekan lalu melawan Bayern Munich dengan skor 2-2, dan hari ini kembali meraih kemenangan ketiga untuk menambah koleksi poinnya menjadi 10 di peringkat ketiga, berselisih dua poin di belakang Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Adapun Slavia Praha, koleksi poinnya terhenti di angka satu di peringkat ke-34 pada klasemen turnamen.

Dua gol Arsenal pada pertandingan hari ini dicetak oleh: Noni Madueke (menit ke-9) dan Viktor Gyökeres (menit ke-38), sementara satu-satunya gol Slavia Praha dicetak oleh: Viktor Novak (menit ke-90)

 

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Arsenal tampil baik pada babak pertama, yang diakhiri dengan keunggulan dua gol, di tengah dominasi besar dari tim Inggris tersebut.

Namun keadaan berubah total pada babak kedua. Setelah menjadi tim yang tak terkalahkan sebelum turun minum, mereka justru tampak berpotensi menyia-nyiakan kemenangan selama sebagian besar waktu babak kedua.

Slavia Praha berhasil mencetak gol pada menit-menit akhir, yang menempatkan Arsenal di bawah tekanan besar, namun peluit panjang berbunyi untuk memastikan kemenangan berharga mereka.

 

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