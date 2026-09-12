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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Arsenal Kembali dengan Kemenangan dan Puncak Klasemen dari Markas Sunderland

Sunderland vs Arsenal
Sunderland
Arsenal
Premier League
Inggris

Tim asal London memecahkan pertahanan tuan rumah pada babak kedua.

Arsenal meraih kemenangan atas tuan rumah Sunderland (2-0) pada Sabtu malam ini di Stadion "Stadium of Light", dalam pekan keempat Liga Primer Inggris, sehingga sang juara bertahan melanjutkan awal musim yang sempurna di kompetisi ini.

Pemain asal Brasil, Bruno Guimaraes, membuka keunggulan bagi tim ibu kota Inggris tersebut melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok atas gawang Sunderland pada menit ke-58.

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Gol Guimaraes tercipta hanya dua menit setelah Sunderland membuang peluang untuk unggul, ketika wasit menunjuk titik penalti bagi tuan rumah, namun David Raya tampil gemilang dan mementahkan tembakan Enzo Le Fee, sebelum bola memantul dari tiang gawang, sehingga Arsenal menjaga gawangnya tetap bersih.

Babak pertama berakhir tanpa gol, meski kedua tim melancarkan berbagai upaya, sebelum pelatih Mikel Arteta memasukkan Guimaraes pada awal babak kedua, dan pemain baru tersebut dengan cepat membuat perbedaan serta mencetak gol pertamanya dengan seragam Arsenal.

Pada menit ke-90+6, pemain internasional Inggris Bukayo Saka mendapatkan penalti untuk Arsenal, dan berhasil menceploskannya untuk memastikan kemenangan, sementara pemain yang menjatuhkannya, Reinildo Mandava, diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua dalam laga ini.

Dengan kemenangan ini, Arsenal menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin dari 4 pertandingan, menempati puncak klasemen sementara sendirian, dan meraih poin sempurna pada awal perjalanan mempertahankan gelar Liga Primer Inggris. Sebaliknya, poin Sunderland tertahan di angka 4 poin dan menempati peringkat ke-14.

Kemenangan hari ini merupakan kelanjutan dari dominasi historis Arsenal atas Sunderland, di mana klub yang disebut terakhir hanya meraih satu kemenangan dalam 29 pertemuan terakhir antara kedua tim di Liga Inggris.

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