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Laga Arsenal kontra Manchester City di Stadion Emirates pada Minggu malam, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Primer Inggris, berakhir imbang 2-2. Pertandingan diwarnai empat gol dan jalannya laga yang naik turun, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu poin dalam persaingan perebutan gelar.

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Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi dari kedua kubu. Kedua tim saling berbagi penguasaan jalannya laga sepanjang babak pertama, meski peluang Manchester City lebih berbahaya bagi gawang tuan rumah. Masing-masing tim kemudian berhasil mencetak satu gol, dan babak pertama berakhir imbang 1-1.

Erling Haaland membuka keunggulan Manchester City pada menit ke-34. Ia menerima umpan silang mendatar dari Josko Gvardiol di dalam kotak penalti, mengontrol bola, lalu melepaskan tembakan yang sukses menembus gawang David Raya.

Arsenal tidak butuh waktu lama untuk membalas. Kai Havertz mencetak gol penyeimbang pada menit ke-40 setelah Christos Tzolis mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Bola tersebut disundul Mikel Merino ke arah penyerang asal Jerman itu, yang kemudian menceploskannya ke gawang dan mengembalikan kedudukan menjadi imbang.

Di awal babak kedua, Manchester City dengan cepat kembali menebar ancaman dan berhasil merebut keunggulan pada menit ke-48 melalui Enzo Fernandez. Gol itu berawal dari aksi individu gemilang bintang asal Maroko, Ayyoub Bouaddi, yang merebut bola dari Martin Odegaard di lini tengah, lalu melaju ke depan sambil melewati Noni Madueke, sebelum mengirim umpan akurat kepada rekannya asal Argentina tersebut, yang kemudian menjebol gawang Raya.

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Bouaddi mencuri perhatian lewat aksi tersebut, ditambah penampilan bertahannya yang impresif selama 90 menit, sehingga ia menjadi salah satu bintang terpenting Manchester City. Penampilan ini datang setelah ia mencetak gol pertamanya bersama tim pada laga sebelumnya melawan Napoli di Liga Champions, dan sekali lagi menegaskan kemampuannya membuat perbedaan meski usianya masih muda.

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Setelah gol keunggulan itu, wajah pertandingan berubah. Manchester City mundur ke area pertahanannya dan mengandalkan serangan balik untuk memanfaatkan ruang yang terbuka di belakang lini belakang Arsenal, sementara tuan rumah menguasai bola dan meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang.

Arsenal terus menekan pertahanan Manchester City dan beberapa kali mengancam gawang Gianluigi Donnarumma dengan memanfaatkan sikap bertahan tim tamu. Hingga akhirnya pada menit ke-83, Jurrien Timber mencetak gol penyeimbang untuk Arsenal.

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Gol tersebut lahir dari sepak pojok yang memicu banyak kontroversi di kotak penalti Manchester City, karena adanya benturan antara Gabriel Magalhaes dan kiper Gianluigi Donnarumma, serta keraguan apakah bola sempat menyentuh tangan Timber sebelum masuk ke gawang. Namun, VAR meninjau kejadian tersebut dan mengesahkan gol itu, sehingga Arsenal kembali ke dalam pertandingan dan mencuri satu poin berharga di menit-menit akhir.

Sisa waktu pertandingan diwarnai upaya kedua tim untuk mencuri gol kemenangan, tetapi skor tidak berubah hingga peluit akhir. Kedua tim pun masing-masing membawa pulang satu poin setelah laga sengit yang menampilkan keunggulan menyerang secara bergantian dan skor yang naik turun hingga detik-detik terakhir.

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Dengan hasil ini, Arsenal mengoleksi 29 poin dan tetap memuncaki klasemen Liga Primer Inggris, sementara Manchester City mengumpulkan 23 poin di posisi kedua, sehingga selisih kedua tim tetap 6 poin.