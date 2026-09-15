Arsenal melaju ke babak keempat Piala Liga Inggris "Carabao", usai kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Ipswich Town dengan skor (4-2), dalam laga yang mempertemukan kedua tim malam ini, Selasa, di Stadion "Portman Road" pada lanjutan babak ketiga.

Arsenal membuka keunggulan lebih awal pada menit ketujuh melalui bintang muda Max Dowman; setelah melewati bek Cedric Kipre dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Christian Walton, ia melepaskan tembakan terukur dari dalam kotak penalti yang bersarang di gawang.

Tim tamu tak menunggu lama untuk menggandakan keunggulan; Mikel Merino memanfaatkan kekacauan lini pertahanan Ipswich dalam membangun serangan, lalu mengirim umpan terobosan magis pada menit 16 kepada Noni Madueke yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti dan menggetarkan jala.

Memasuki babak kedua, pemain muda Dowman kembali menjebol gawang dan mencatatkan gol ketiga bagi Arsenal pada menit 47, setelah menerima umpan terobosan terukur di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan mendatar menyusur tanah yang mengecoh kiper Walton.





Merino menyempurnakan penampilan gemilangnya dengan mencetak gol keempat bagi Arsenal pada menit 58, melalui tembakan melengkung indah dari tepi kotak penalti yang membentur tiang dan bersarang di gawang.

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Di sisi lain, Ipswich Town berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit 62; setelah penetrasi apik dari Jack Clarke di sisi kiri, yang ia mahkotai dengan umpan mendatar terukur dan diubah oleh Anis Mehmeti menjadi gol lewat tembakan langsung ke gawang.

Pada menit pertama masa tambahan, tuan rumah mencetak gol kedua melalui Chuba Akpom, dengan tembakan dari dalam kotak penalti yang mengecoh kiper Kepa, hingga laga berakhir dengan kemenangan Arsenal (4-2).

Dengan kemenangan telak ini, Arsenal menanti kepastian lawannya pada babak berikutnya dalam turnamen ini melalui undian yang dijadwalkan berlangsung malam besok, Rabu.

Perlu dicatat bahwa Arsenal berharap dapat memecahkan kutukan sejarah di ajang Piala Liga yang hanya pernah mereka juarai dua kali saja, terakhir pada musim (1992-1993), dengan catatan bahwa mereka mencapai final edisi lalu sebelum kalah dari Manchester City (0-2), sementara Liverpool memuncaki daftar tim tersukses dalam turnamen ini dengan raihan 10 gelar.