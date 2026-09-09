Gelandang asal Hungaria, Dominik Szoboszlai, mencetak gol penyama kedudukan untuk Liverpool saat menjamu Atletico Madrid, Rabu malam ini, dalam laga pembuka perjalanan kedua tim di fase liga Liga Champions Eropa, setelah menerima umpan tumit yang indah dari bek asal Uruguay, Ronald Araujo, pada menit ke-40.

Gol Szoboszlai tercipta menjelang akhir babak pertama, mengembalikan Liverpool ke dalam pertandingan setelah Atletico Madrid unggul lebih dulu, di Stadion Anfield dalam pekan pertama turnamen ini.

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Aksi Araujo dalam menciptakan gol tersebut menarik banyak perhatian, setelah umpan itu dilepaskan dengan tumit dalam momen teknis yang mencolok dari sang bek, yang bergabung ke Liverpool musim panas ini dari Barcelona dengan status pinjaman, hingga akhir musim 2026-27.

Liverpool telah mengumumkan, pada Agustus lalu, tercapainya kesepakatan untuk meminjam Araujo, yang telah menjalani lebih dari 200 pertandingan bersama Barcelona, dan meraih tiga gelar Liga Spanyol bersama mereka, sebelum pindah ke Anfield untuk memperkuat lini pertahanan tim asuhan pelatih Andoni Iraola.

Di sisi lain, Dominik Szoboszlai telah terlibat dalam 10 gol di Liga Champions Eropa, sejak awal musim lalu, lebih banyak dibanding gelandang lain mana pun di turnamen ini, dengan rincian 6 gol dan 4 assist, menurut jaringan "WhoScored".

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